Brian May aclara dudas sobre una segunda parte de ‘Bohemian Rhapsody’

En el 2018, los fanáticos y no seguidores de la banda británica Queen conocieron ‘Bohemian Rhapsody’, una película de Bryan Singer sobre la vida del líder y frontman de la exitosa agrupación, Freddie Mercury.

Muchas personas quedaron antojadas con una segunda parte de la producción, sin embargo, en una reciente entrevista de Brian May, guitarrista de la banda, con la revista Rolling Stone, el músico apagó las esperanzas de los fanáticos que esperaban ansiosos una secuela:

“No creas que no pensamos en eso. Hemos hablado. Básicamente pensamos que no, por el momento. Supongo que las cosas podrían cambiar, pero creo que sería difícil. No creo que eso sea algo alentador que hacer. No digo que sea imposible porque hay una gran historia ahí, pero no creemos que sea la historia que queremos contar en este momento. Hay un millón de cosas en nuestra carrera que no podríamos mostrar en una película, ya que la película tuvo que ser acortada. Pero realmente no creemos que haya otra. Eso es todo. Creo que deberíamos buscar en otro lado. Teníamos otras ideas, pero no creo que haya una secuela, aunque lo hemos analizado con bastante seriedad”.