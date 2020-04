Awaydays, una película llena de fútbol, barrismo, violencia y mucho punk

Estamos viviendo momentos en los que el tiempo libre ha aumentado. Las cifras de personas mirando al techo suben tan rápido como las de la pandemia misma.

Por esto mismo, en el Rock And Gol de Radioacktiva le traemos recomendaciones de los libros y películas futboleros de los cuales no se debería dar ni siquiera el chance de pasar por alto. Si es un libro, léalo; si es una película, véala. Y eso sí: por favor quédese en su hijuepuerca casa que así ganamos todos. Cuidémonos entre todos.

Vea También: #RecomendadosRockAndGol Libro: “El fútbol en boca de todos” de Javier Borda Díaz

El tercer recomendado no es una película; es un peliculón. Una salvajada.

Awaydays es una película basada en un libro de Kevin Sampson que lleva el mismo nombre. Se enmarca en los años 80’s en Inglaterra con una banda de hooligans bastante violentos que se hacen llamar a sí mismos “the pack” o “el paquete” y alientan al Tranmere Rovers Football Club.

Cuenta la historia de Paul Carty, un joven que hace poco quedó huérfano de madre y que entra a formar parte del “pack” por un nuevo amigo que poco a poco lo va metiendo al clan. Paul pronto se convierte en uno de los referentes y en el consentido del jefe único adulto de ese frente del aguante inglés.

Sin lugar a duda, lo mejor de la película es el ambiente: violencia que parece dirigida por Stanley Kubrick y un contexto en el que el fútbol y el punk toman un papel protagónico. Sí, el punk.

Mención especial a la música de la película que, con bandas como The Cure, Ultravox y The Jam, ambientan las peleas. “We are evil”.

Por Tinza Jaramillo

#QuédateEnCasa