Batman: Three Jokers, una de las historias más perturbadoras del caballero oscuro

Durante varios años, el director de DC y guionista de cómics Geoff Johns ha estado fantaseando con la posibilidad de que exista más de una versión del Joker en el universo de Batman. Y finalmente los tres Payasos Príncipes del Crimen harán su aparición en la próxima serie numerada de cómics, cuyas portadas ya están disponibles.

Ya en 2016, con el lanzamiento del DC Rebirth #1 se presentó a las diferentes versiones del Joker, que beben mucho tanto de las versiones del Payaso de La broma asesina y Muerte en la familia como de sus contrapartidas cinematográficas. Pero no será hasta finales de verano que contarán con su propia serie. Entertainment Weekly ha publicado las tres portadas del primer número que, cómo no, representan a las tres némesis de Batman de manera espectacular.

“El mundo no necesita sólo otra historia de Batman y Joker“, explicó Johns a EW. “Una de las razones por las que nunca antes había hecho una es porque hay tantas increíbles que sólo me atrevería a hace otra si fuera diferente y sorprendente, y si mirara al Joker, lo que significa y su efecto en Batman y su familia, de una manera nueva”.

“No estamos presentando un multiverso de Jokers, ni pretendemos cambiar esos personajes para siempre, pero estamos dando algunas vueltas de tuerca a éstos personajes y sus relaciones”, añadió en referencia a la nueva historia, que tendrá fuertes conexiones con las mayores víctimas del Joker, tales como Jason Todd / Capucha Roja o Barbara Gordon / Batgirl.

“Se remonta al principio, cuando Batman se encontró por primera vez con el Joker, pero también a La broma asesina y a Muerte en la familia”, continúa explicando Johns. “Barbara y Jason han pasado por mucho, al igual que Bruce, y se centra realmente en la curación, en las cicatrices y heridas y en las consecuencias que eso tiene para alguien”.

“A veces te cambia para bien, a veces para mal. Puedes sanar para bien o sanar para mal. Y de eso trata la colección, de la mala sanación, la buena sanación y la supervivencia“, concluyó el guionista sobre la historia de tres números, a la que su dibujante Jason Fabok considera “una secuela espiritual” de La broma asesina.

Entertainment Weekly también ha revelado las primeras páginas de Batman Three Jokers número 1 de 3, que llegará a las librerías el próximo 17 de junio.

Here are the preview pages shown from Batman: Three Jokers #1. Some nice little nods to Killing Joke here…The Bolland Batmobile, the Bolland Costume from the recolor, and the Batcave, but updated a bit. #batman #joker #ThreeJokers colors by @bdanderson13 pic.twitter.com/3yW67pgciv

— Jason Fabok (@JasonFabok) March 10, 2020