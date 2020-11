Así podrá conectarse al concierto de los Foo Fighters

Sabemos que debido a la pandemia cientos de conciertos se han cancelado o pospuesto, pero ya la industria de la música se ha sabido acomodar para no abandonar por tanto tiempo a los fanáticos.

Es por esto que los shows vía streaming cogen más valor cada día, tal es el caso de los Foo Fighters, quienes el próximo sábado 14 de noviembre darán un espectáculo virtual.

The Roxy Theatre los recibirá con las puertas abiertas para transmitir el concierto en donde cantarán su más reciente canción, ‘Shame, Shame’ y con el que llegaron muy buenas sorpresas como ‘Medicine At Midnight’, el nuevo disco que se estrena en el 2021.

“Estamos muy emocionados por nuestro livestream del sábado… Este es enserio nuestro primer show en mucho tiempo. Conéctense y mírenos tocar dentro de sus cuartos”, dijo Dave Grhl en la invitación que hizo por redes sociales.

Foo Fighters first full ROCK livestream. 🤘

THIS Saturday, Nov. 14th at 5pm PT

Ticket to view $15: https://t.co/AdA7r7ssIT

Video will be available for 48 hours following initial livestream.

Tune in anywhere you are in the world!

Get a ticket here: https://t.co/AdA7r7ssIT pic.twitter.com/G5tw3ptT2S

— Foo Fighters (@foofighters) November 11, 2020