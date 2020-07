¿Por qué eres así, 2020?: Bad Bunny gana premio a ‘compositor del año’ y aquí están los memes

El galardón entregado al puertorriqueño, con el cual fue conmemorado con el premio a ‘compositor del año’, desató toda clase de comentarios en redes sociales: sus fans y quienes se sienten a gusto con su música avalan el reconocimiento que consiguió Bad Bunny, otros en cambio juzgaron la entrega de dicha mención.

El caso es que en redes sociales dicho premio abrió debate y cómo no, desató toda clase de memes en aquellos que sienten que el aval de este premio entregado por Ascap, los premios a la música latina de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, debieron tener en cuenta a otra clase músicos y géneros, teniendo en cuenta “las letras que componen sus canciones”.

No se la pierdan, parte de la letra de una de las canciones de Bad Bunny ganador del galardón COMPOSITOR DEL AÑO…. El mundo está en franca decadencia, el talento, el arte, los méritos, la belleza, la descendencia y demás valores los están desapareciendo debemos rescatarlos pic.twitter.com/iWc8jUXSPM

Pensé que ya lo había visto todo pero llega ésto que está peor que el covid, es neta? Bad Bunny compositor del año? No sabía que el decir “Si tu novio no te ma…el cul…fuera un arte, que asco donde ha llegado la gente, pura basura🤦🤷🤔😒 pic.twitter.com/d51aLo0pbO

Sí ese es el mejor, no me quiero imaginar el peor 😓😓😓, de todos modos el único Bunny en el que yo confío es en BUGS, no en BAD pic.twitter.com/fxp9prZTeM

— JuanM2 (@juanjosemcd2) July 9, 2020