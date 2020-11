Alístese para edición virtual del Festival Estéreo Picnic

Dado que la pandemia llevó a posponer el Festival Estéreo Picnic para septiembre de 2021, este organiza una edición virtual del 11 al 13 de diciembre. Aquí se recordarán los mejores momentos y los artistas que han pasado por estas grandes tarimas.

“En las retransmisiones volveremos a bailar y cantar con Sam Smith los hits de la década, reviviremos algunos de los headliners más destacados como Nine Inch Nails o Wiz Khalifa, el inolvidable show de The xx, la celebrada St. Vincent o el misterioso recital de TV on The Radio en 2012”, afirman organizadores del evento.

Además, artistas como Anastasia Kristensen, Bitter Babe, Dengue Dengue Dengue,Dj Python, Dubfire, Amanda, Dj Tennis, Verraco, Julianna y otros grandes harán parte de ‘Club Virtual’, un espacio digital para sets exclusivos.

Se sabe que los contenidos especiales serán encabezados por Vicente García y Julio Victoria, el viernes 11 y domingo 13 respectivamente.

La edición virtual del Festival Estéreo Picnic contará con entrevistas a bandas internacionales, además de homenajes a Creyentes, Gorillaz, Jack White, New Order, The Prodigy, Underworld, Red Hot Chili Peppers y The Strokes, quienes definieron los 10 años de ‘Un mundo distinto’.

Finalmente, los creadores de FEP contaron que esta será una experiencia gratuita en agradecimiento a las personas que han acompañado al festival a lo largo de 10 años.

Sin embargo, esta edición digital del Estéreo Picnic contará con una experiencia VIP y así acceder a contenidos exclusivos, conciertos transmitidos en vivo y meet and greets especiales.