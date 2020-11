Al darse cuenta que no camina, perro le enseña a gatear a un bebé

El video que circula en redes sociales deja en evidencia el tierno momento en el que un perro juega con un bebé de tan solo meses.

En el corto video se puede que ver que el perro se da cuenta que el bebé no camina y empieza a similar un gateo. El pequeño comienza a imitarlo y, en tan solo segundos, los dos logran dar una vuelta en el cuarto de juegos.

Usuarios en las redes sociales comentan el tierno momento que lo califican como uno de los “momentos más emotivos”. Algunos aseguran que “los animales tienen mucho que enseñar a los humanos”.

Este video publicado en Twitter ya supera las siete mil reproducciones y se ha compartido en otras redes sociales donde también se ha vuelto viral.

This dog realised he can’t walk so decided to teach him how to crawl instead ❤️ pic.twitter.com/W7T3U5EsBB

— Simon BRFC Hopkins (@HopkinsBRFC) November 10, 2020