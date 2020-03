Acusan a Charlie Sheen de violar al fallecido actor Corey Ham cuando tenía 13 años

Corey Feldman, actor conocido en el mundo por su papel en ‘The Goonie’ cuando era joven, aseguró en el documental (My) Truth: The Rape of Two Coreys (Mi verdad: La violación de dos Coreys), que el también actor Charlie Sheen violó a su amigo Corey Haim (13 años) en el año 1985, durante del rodaje de la película Lucas.

El actor, reveló en medio de lagrimas:

“Esto no fue algo que dijo una vez de pasada. No fue como, ‘Oh, por cierto, esto sucedió’. Entró en gran detalle”

Aunque el actor ya había hablado sobre la violación de Sheen a su amigo, el actor e incluso la madre de Haim, han negado las acusaciones.

Feldman también aseguró en el documental que:

“Haim me dijo: ‘Charlie me inclinó entre dos remolques (…) y me violó a plena luz del día. Cualquiera podría haber pasado, cualquiera podría haberlo visto’”

Corey Haim fue un actor muy popular en los 80’s, en producciones como “Lucas”, “License to Drive” y “The Lost Boys” junto a su compañero Feldman.

Haim murió en el año 2010 a causa de una pulmonía que se complicó porque el actor abusaba mucho del consumo de las drogas.

Luego de la denuncia en el documental, el representante de Charlie Sheen negó las palabras de Feldman en un comunicado, que fue publicado en varios medios estadounidenses:

“Estas alegaciones enfermas, retorcidas y extravagantes nunca ocurrieron. Punto. Insto a todos a considerar la fuente y a leer lo que su madre Judy Haim tiene que decir”

El representante del actor acompañó el comunicado con una serie de correos electrónicos en el que la madre de Haim afirma que Feldman “perdió la cabeza” y lo que hace “es una acusación muy grave sin pruebas y sin que su hijo pueda tomar palabra”.