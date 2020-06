¿Aburrido de no saber qué escoger para ver? ¡Use Netflix Roulette!

En época de cuarentena y distanciamiento social generados por la pandemia del coronavirus, el consumo de series, películas y/o programas ha aumentado, algo que ha hecho que muchas personas lleguen al punto de no saber qué ver.

Netflix ofrece un gran catálogo de producciones, sin embargo, este beneficio se ha vuelto muchas veces en un problema a la hora de querer ver algo, pues tantos contenidos hacen que los usuarios se antojen por varios y a la final duren horas decidiendo.

Vea También: Radioacktiva le entrega la caja edición colección de The Last of Us Part II

A pesar de que la plataforma hace un resumen, muestra el tráiler y ofrece información extra sobre las producciones, al parecer esto no es suficiente para el usuario.

Para ayudar que el tiempo de búsqueda de contenidos se reduzca al mínimo, crearon una herramienta llamada Roulette, que guiará a los usuarios a escoger qué producción disfrutar.

Netflix Roulette nació en el 2014, pero ha vuelto a tener popularidad en estas épocas, pues ayuda a los usuarios a elegir una película o serie, de acuerdo a las búsquedas que se realizaron anteriormente.

La herramienta, permite a los usuarios escoger que las elecciones también estén basadas en el sistema de puntaje de imdb y Rotten Tomatoes, dos de los sitios especializados en cine y series más populares en la actualidad.

Para obtener la serie perfecta para ver, solo tendrán que darle en ‘SPIN’ y la herramienta hará su trabajo.