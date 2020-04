5 plataformas para ver películas de forma legal y gratuita

En estas épocas de aislamiento y de quedarnos en casa para cuidarnos y cuidar a los que más queremos, tenemos tiempo de sobra para ver películas, sin embargo, no todos contamos con Netflix o diferentes plataformas para verlas, razón por la que recurrimos a internet para ver nuestras producciones favoritas.

Cuando buscamos en internet alguna película para ver de manera gratuita, aparecen muchos sitios inseguros que pueden estar llenos de virus que pueden alterar el funcionamiento de nuestro computador o Smartphone, por eso les realizamos una lista de cinco plataformas en las que podrán ver contenido de manera legal y gratuita:

YouTube

En esta página web se pueden encontrar películas completas de todos los géneros cinematográficos. Los creadores independientes y medios de comunicación muchas veces comparten sus contenidos para que las personas puedan disfrutarlo en cualquier parte del mundo.

VUDU

En esta plataforma no tendrás contratos, pagarás lo que tu decidas por ver contenido en alta definición y en 4K. Se puede entrar desde cualquier dispositivo.

Tubi TV

Desde cualquier dispositivo podrás descargar la app, para posteriormente crear una cuenta y empezar a disfrutar del gran contenido que tiene para ofrecer. Tienen películas y series sobre: drama, comedia, clásicos de culto, musicales, horror, infantiles, animación, stand up, documentales, fantasía, etc.

Here’s what you can stream on Tubi in April: https://t.co/ltjD8PA5zF pic.twitter.com/k0HQQSu1JQ — PCMag (@PCMag) March 30, 2020

Vimeo

Es como el primo de YouTube, pero en este no encontraras todo tipo de contenido, sino especialmente películas, documentales y cortometrajes, de todos los géneros.

Animator Lizzy Hobbs saves the day with a quick lil tutorial on animating at home! 🏡 pic.twitter.com/rg9tx6Gjvo — Vimeo (@Vimeo) March 28, 2020

Popcornflix

Empezó como un sitio de distribución de proyectos independientes, pero ahora también tiene clásicos del cine y películas con estrellas de Hollywood. Hay más de 1,500 películas para disfrutar solo creando una cuenta.