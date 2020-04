’20 Years in the Desert’, el documental con el que Coachella celebra su creación

El pasado 10 de abril se habría llevado a cabo una nueva edición del mítico festival californiano ‘Coachella’, sin embargo, a causa de la propagación del coronavirus, tuvo que ser cancelado, rompiendo miles de corazones que querían ver a sus artistas favoritos como cada año.

Los organizadores del festival quisieron acompañar a sus seguidores en estas fechas, lanzando a través de su canal de Youtube el documental ‘Coachella: 20 Years in the Desert’, el cual cuenta la historia de su creación y muestra los momentos más importantes que han ocurrido durante todos estos años.

El festival, que ha reunido a artistas como Daft Punk, Rage Against The Machine, Moby, Calvin Harris, Frank Ocean, Swedish House Mafia, Björk, Amy Winehouse, entre otros, cumple 20 años lleno de buenos y agradables momentos no solo para los asistentes, sino para los artistas, que han puesto su talento y corazón en cada uno de los escenarios.

Aunque Coachella 2020 se pospuso para octubre, hay que estar atentos a la evolución de la pandemia mundial que ha cobrado la vida de miles en el mundo, pues cualquier cosa puede pasar, pero confiamos que los más de 100 000 asistentes y los más de 100 artistas puedan disfrutar una vez más de la música lo más pronto posible.

Aquí el documental: