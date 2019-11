Paul McCartney encabezará el cartel del próximo festival de Glastonbury

El músico ha confirmado la noticia con una breve publicación en la cuenta de Twitter del festival, después de lanzar el rumor en sus redes sociales con un montaje fotográfico muy original.

El legendario Paul McCartney ha anunciado en la tarde de este lunes que, precisamente para conmemorar el 50 aniversario de la fundación del evento, ejercerá de cabeza de cartel en la próxima edición del emblemático festival de música de Glastonbury, el cual se celebra a solo unas millas de la localidad de Worthy Farm.

Como se desprende del breve mensaje que ha compartido el ex Beatle junto a la principal responsable del espectáculo, Emily Eavis, las dos partes no podrían estar más encantadas de reencontrarse el 27 de junio de 2020 en el llamado Pyramid Stage: el más importante e imponente de todos los que se instalan en la zona.

“¡Hey Glasto! Estoy muy entusiasmado de formar parte de las celebraciones por vuestro aniversario. ¡Nos vemos el verano que viene!”, ha escrito el astro de la música en la página de Twitter del propio festival, sin dar más detalles sobre el repertorio de canciones que interpretará para no arruinar las sorpresas que a buen seguro preparará para sus incondicionales.

“Es real, ¡qué emoción! Tener a Paul McCartney de vuelta en el Pyramid Stage es un sueño hecho realidad. No hay nadie al que quisiéramos más para nuestro 50 aniversario”, ha apuntado la citada Emily Eavis en la misma cuenta y también en su cuenta personal de Instagram.

Cierto es también que semejante noticia no ha pillado a la opinión pública británica ni a los tuiteros completamente desprevenidos. Y es que, solo unas horas antes de que se anunciara oficialmente su participación en el festival, el incombustible artista de 77 años recurría a su propio espacio en Twitter para ofrecer a sus fans un curioso acertijo que muchos no tardaron en resolver.

El reto consistía en adivinar el mensaje que encerraba un montaje fotográfico en el que aparecían el compositor Philip Glass, la oscarizada actriz Emma Stone y el guitarrista Chuck Berry. De semejante combinación se extraía la locución ‘Glass-Stone-Berry’, la cual no difiere demasiado a nivel fonético del nombre del evento que recuperará, el próximo junio, a uno de sus grandes exponentes.

We are incredibly excited to announce that @PaulMcCartney will headline the Pyramid Stage on the Saturday night of Glastonbury 2020. pic.twitter.com/bcGfjOTYL8

— Glastonbury Festival (@GlastoFest) November 18, 2019