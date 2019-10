Liam Gallagher revela el nombre de su tercer álbum como solista

El menor de los hermanos Gallagher no tiene tiempo para perder y, aunque solo tardó dos años para lanzar su segundo álbum como solista, pues ahora ya tiene en mente su próximo proyecto musical.

En entrevista con Zane Lowe, el ex Oasis habló sobre su futuro musical y hasta reveló el nombre de su próximo disco:

Ver esta publicación en Instagram Why Me? Why Not.⁠⠀ 📷 @ptjarman Una publicación compartida de Liam Gallagher (@liamgallagher) el 15 Oct, 2019 a las 10:09 PDT

“Sí. El próximo se llamará ‘Come On You Know’, puramente positivo”.

El pasado 20 de septiembre Liam presentó “Why Me? Why Not”, que de cierta manera es la continuidad de su álbum “As You Were” del 2017.