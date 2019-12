Infractor cachetea a una oficial de tránsito y la llama “maleducada”

La escena que se volvió viral en redes sociales se vivió desde San Nicolás, Argentina, donde la oficial identificada como Jenifer Correa llegó para atender un choque entre una moto y un carro, pero recibió una cachetada de parte del infractor.

En las imágenes también se ve como la oficial de devuelve el bofetón al sujeto identificado como Daniel Álvarez, de 43 años, quien aparte del cachetadón, resultó con varias lesiones debido al choque contra el carro.

No es un hombre rebelándose a la autoridad, es un hombre pegándole a una mujer. Repudio este acto cobarde y violento donde se ve que la violencia machista no tiene límites. Mi solidaridad con Jenifer, oficial de San Nicolás que sufrió este ataque, con quien me reuniré el lunes. pic.twitter.com/FLaTMO6haG

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) December 1, 2019