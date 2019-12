Fue a reclamarle a sus vecinos por el ruido y resultaron siendo Noel Gallagher y The Edge

Tal parece que todo el mundo tiene un vecino que no tolera, ya sea por su actitud o porque no deja dormir con sus constantes fiestas. Precisamente esto fue lo que le pasó a un sujeto que decidió ir a detener el ruido que generaban sus vecinos, pero la sorpresa que se llevó fue realmente increíble.

El hombre fue con su pijama a exigir que le bajaran a la música y meditó la posibilidad de llamar a la policía, pero sus planes se vieron frustrados cuando los vecinos eran Noel Gallagher y The Edge, quienes estaban de visita en la casa de Confidence Man, una agrupación que había invitado a los artistas a una fiesta de rock n roll.

En una entrevista con la BBC Noel recodó lo sucedido:

“Nos mostraron su estudio, nos tocaron algunas canciones, alguien sacó tequila y la cosa se puso un poco escandalosa, con baile de por medio. Fue entonces que un vecino comenzó a tocar violentamente la puerta, y ellos como que lo ignoraron, hasta que finalmente entró en su pijama hecho una furia”.

Imagine going to make a noise complaint in your PJs and being greeted by @NoelGallagher and @U2‘s The Edge… 😳 pic.twitter.com/D8Sdin4gTc

— BBC Radio 6 Music (@BBC6Music) December 13, 2019