Con divertida reacción, Ryan Reynolds admitió que Joker superó a Deadpool en taquilla

El villano de DC no solo arrasó con la taquilla en las primeras semanas, también puso a tambalear a su competencia directa y así fue como lo dio a conocer Ryan Reynolds, el encargado de lucir el traje de Deapool, quien reconoció que Joker superó al mercenario en la calificación R (solo para adultos) con más de US$785.5 millones, según la revista Forbes.

Por esta razón Reynolds dio a conocer el dato a través de redes sociales, reconociendo al mejor estilo Deadpool que Joker le cocinó las malditas chimichangas:

R-Rated box office congratulatory posts aren’t like the ones you’re used to… pic.twitter.com/OTy2BqIP4f

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 25, 2019