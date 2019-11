Conozca los videojuegos nominados a The Game Awards 2019

El último mes del año no solo se celebra la navidad, también se lleva a cabo la premiación de los The Game Awards, una gala donde se destacan los videojuegos que más dieron de que hablar en el año.

A través de la cuenta de YouTube, The Game Awards dio a conocer las categorías y los nominados que tendrán una cita el 12 de diciembre.

Mejor Narrativa:

A Plague Tale: Innocence

Control

Death Stranding

Disco Elysium

The Outer Worlds

Mejor Dirección de Arte:

Control

Death Stranding

Gris

Sayonara Wild Hearts

Sekiro: Shadows Die Twice

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Mejor Juego de Lucha:

Dead or Alive 6

Jump Force

Mortal Kombat 11

Samurai Showdown

Super Smash Bros. Ultimate

Mejor Dirección:

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Outer Wilds

Mejor Actuación:

Ashly Burch/Outer Worlds

Courtney Hope/Control

Laura Bailey/Gears 5

Mads Mikkelsen/DS

Outer Wilds

Matthew Porretta/Control

Norman Reedus/DS

Mejor Música/Banda Sonora:

Cadence of Hyrule

Death Stranding

Devil May Cry 5

Kingdom Hearts III

Sayonara Wild Hearts

Mejor Desarrollador Indie:

ZA/UM por Disco Elysium

Nomada Studio por Gris

DeadToast por My Friend Pedro

Mobius Digital por Outer Wilds

Mega Crit por Slay the Spire

House House por Untitled Goose Game

Mejor Juego para Móviles:

Call of Duty: Mobile

Grindstone

Sayonara Wild Hearts

Sky: Children of Light

What The Golf?

Mejor Juego En Curso:

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Mejor Juego de Esports:

CS:GO

DOTA2

Fortnite

League of Legends

Overwatch

Mejor Juego de Acción:

Apex Legends

Astral Chain

Call of Duty: Modern Warfare

Devil May Cry 5

Gears 5

Metro Exodus

Mejor Juego de Acción/Aventura:

Borderlands 3

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Sekiro: Shadows Die Twice

Mejor Diseño Sonoro:

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Gears 5

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Mejor Juego Familiar:

Luigi’s Mansion 3

Ring Fit Adventure

Super Mario Maker 2

Super Smash Bros. Ultimate

Yoshi’s Crafted World

Mejor Juego de Impacto Social:

Concrete Genie

Gris

Kind Words

Life is Strange 2

Sea of Solitude

Mejor Juego Independiente:

Baba is You

Disco Elysium

Katana Zero

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Mejor Juego Multijugador:

Apex Legends

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare

Tetris 99

Tom Clancy’s The Division 2

Mejor Juego de Rol (RPG):

Disco Elysium

Final Fantasy XIV

Kingdom Heats III

Monster Hunter World: Iceborne

The Outer Worlds

Mejor Juego de Deportes/Carreras:

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Dirt Rally 2.0

Efootball Pro Evolution Soccer 2020

F1 2019

Fifa 20

Mejor Juego de Estrategia:

Age of Wonders: Planetfall

Anno 1800

Fire Emblem: Three Houses

Total War: Three Kingdoms

Tropico 6

Wargroove

Mejor Juego de Realidad Virtual:

Asgard’s Wrath

Blood & Truth

Beat Saber

No Man’s Sky

Trover Saves the Universe