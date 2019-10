Coldplay anuncia el lanzamiento de ‘Everyday Life’, su nuevo álbum doble

Coldplay regresará en noviembre con un nuevo álbum doble llamado Everyday Life.

La banda anunció la noticia en una carta, que fue enviada a los miembros de su club de fans:

It appears Coldplay may be announcing their new albums via letters to fans in the post!

“We’ve been working on a thing called Everyday Life for 100 years

…You might write double album… One half is called Sunrise the other is called Sunset.

It comes out 22 November”

