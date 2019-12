Blink-182 ya está en modo navidad y revela su canción “Not Another Christmas Song”

La agrupación que se apoderó de los 2000s sigue dándole a su música y ahora, en pleno diciembre, se pusieron el gorro de navidad para mostrar su espíritu navideño y revelar su nueva canción “Not Another Christmas Song”.

Pero ojo, esta no es la primera canción navideña de la banda, en el 2001 dieron a conocer “I Won’t Be Home for Christmas” como parte de un EP de cuatro canciones.

Esta nueva canción llegó acompañada con su video, el cual fue dirigido por Johnny McHone y es bastante peculiar, pues es una animación con figuras de plastilina, bastante parecido a ‘Celebrity Deathmatch’.