Así sería el ‘modo oscuro’ de WhatsApp

Al igual que las plataformas de Instagram y Twitter, WhatsApp se podrá ver en ‘modo oscuro’ en las próximas semanas. Según el portal WABetalinfo, las actualizaciones y detalles de la aplicación ya se pueden ver en la versión beta, la cual en el momento no se encuentra disponible para usuarios, sólo se encuentra en Google Play Beta Program.

Sin embargo, el portal compartió algunas imágenes de los ajustes que tiene la versión beta y cómo se vería la aplicación con estas nuevas configuraciones, Claro, Oscuro y predeterminado.

Aquí las imágenes que ofrece el portal:

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.282: what’s new?

Finally new hidden tracks about the Dark Theme and more details for Disappearing Messages (both under development).https://t.co/QhtHjbIK4h

NOTE: These features are not available and they will be enabled in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 7, 2019