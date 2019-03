¡WOW! Las teorías de Game of Thrones que podrían llevar a finales sorprendentes

Todo buen fan lo sabe: es imposible ver Game of Thrones sin hacerse de muchas teorías acerca de lo que va a pasar con cada uno de sus personajes. Quizá por eso internet está plagado de muchas, muchísimas de ellas, que se discuten en tantísimos foros. Desde la identidad de los padres de Jon Snow (que ya ni siquiera es teoría, gracias a los viajes en el tiempo de Bran Stark) hasta la verdadera finalidad de los White Walkers. Muchas de esas teorías son bien conocidas, pero hay otras que menos gente ha escuchado. Aquí algunas de ellas (aunque no las más disparatadas) que, de ser ciertas, podrían llevar el juego de tronos a un resultado sorprendente.

Littlefinger no murió

La teoría: Esa (satisfactoria) escena en la que Arya le corta el cuello a Petyr Baelish no fue verdad. Littlefinger le pagó a una faceless girl para hacerse pasar por él. Así, el maestro de la intriga podrá esconderse cómodamente y, desde allí, planear su regreso (y su venganza).

Los argumentos a favor: En el episodio 5 de la temporada 7, Arya espía a Petyr Baelish, y lo ve entregarle una moneda a una chica. Esa moneda es sospechosamente similar a la que la misma Arya usó para ir a Braavos; además, Petyr Baelish tiene un abuelo que provenía de esa ciudad de Essos. Nunca quedó resuelto en la serie exactamente qué pretendía Littlefinger al darle esa moneda a la joven, porque fue degollado. Pero quedó claro que Baelish no es ningún ingenuo, y que desde que Bran le dijo que “chaos is a ladder” (frase que el propio Baelish le dijo a Varys hace muchas temporadas), Petyr sabía que estaba en problemas. Además, ¿qué tan probable es que el orgulloso Littlefinger suplique piedad frente a todos los lores?

Los argumentos en contra: Quizá Baelish le dio esa moneda a la faceless girl para que ella matara a Arya. Además, parece que lo único que realmente ciega a Petyr es su obsesión con Sansa, de modo que cabe pensar que no fue capaz de ver lo que venía para él.

Esto podría cambiar el resultado del juego de tronos porque: Littlefinger estaría operando en las sombras, más que nunca. Desde ahí puede mover todos sus hilos sin que nadie lo detenga. Todo, desde darle a Cersei información privilegiada hasta conspirar para que los dothraki abandonen a Danaerys. En realidad, si Littlefinger sigue vivo, lo único que puede esperarse es caos. Y ya sabemos qué es el caos para él.

Tyrion y el hijo de Cersei

La teoría: Para que Cersei accediera a apoyar a Jon y Danaerys contra los White Walkers, Tyrion hizo un trato inusual: le ofreció a su hermana que el hijo del cual está embarazada será el rey de Westeros después de la Khaleesi. ¿Por qué? Porque, igual que todos, Tyrion asume que Danaerys es estéril, y que eventualmente tendrá que tener un sucesor. ¿Qué mejor manera de sellar un pacto para librar la batalla más importante de todas, que resolviéndoles la vida a todos?

Los argumentos a favor: Todo empieza con la extraña cara que Tyrion pone cuando escucha a Dany y Jon teniendo sexo en el último episodio de la temporada 7. Aunque el director del episodio, Jeremy Podeswa, ha dicho que esa mirada se debió sólo a que Tyrion estaba preocupado por cómo las cosas se complicaron para todos en ese momento, los fans especulan que en esa mirada hubo mucho más. El repentino cambio de opinión de Cersei respecto a unirse al ejército de Danaerys y Jon es otro argumento a favor: ¿qué ofreció Tyrion para lograr esa alianza? Nunca vimos esa negociación, y sabemos que Cersei es lo suficientemente desalmada como para no preocuparse por el destino de “los vivos”. Tendría sentido que Tyrion haya optado por darle a su hermana lo único que quiere (un hijo rey), aprovechando que Danaerys es estéril. Esto parece mucho más lógico porque en los últimos episodios se habló demasiado del sucesor de Danaerys al trono, de su supuesta infertilidad e incluso de la posibilidad de que la fuente en la que se basa para sentirse estéril tenga mal su información (Jon se lo dice: “la bruja que mató a Drogo podría no ser una fuente de información muy confiable”). En cinco temporadas nunca se habló de esto; ¿por qué de pronto es un asunto importante? La relación entre Jon y Dany podría poner en riesgo la oferta de Tyrion (sobre todo si la fuente es, efectivamente, poco confiable, y la relación termina por producir un hijo), de ahí su preocupación.

Argumentos en contra: Sería un giro de tuerca demasiado forzado, pero en Game of Thrones todo puede pasar.

Esto podría cambiar el resultado del juego de tronos porque: Si resulta que Danaerys no es estéril (lo cual parece ser el caso) y tiene un hijo con Jon (quien es el verdadero heredero del trono, aunque nadie lo sepa), Tyrion no podría cumplir el trato con Cersei, lo cual pondría en riesgo la guerra con los White Walkers. Y si la Khaleesi llegara a descubrir que Tyrion ofreció a Cersei la sucesión de su trono, podría ser incluso peor: esta vez, la mano de la reina no tendría forma de salvarse.

Tyrion Targaryen

La teoría: Tyrion, el Lannister favorito de todos, no es un Lannister, sino un Targaryen.

Los argumentos a favor: Primero, la obsesión que Tyrion tiene con los dragones desde niño, fijación de la que se ha hablado muchísimo, tanto en los libros como en la serie. Su obsesión llega al punto de arriesgarse, en la temporada 6, a visitar la cueva donde viven los dragones. Hasta hoy, sólo Danaerys, Jon y Tyrion han tocado a un dragón, lo cual podría confirmar la teoría. ¿Cómo pudo pasar esto? Se dice que el Rey Loco tenía una obsesión con Joanna Lannister, la madre de Tyrion. Según la teoría, el rey violó a Joanna. Eso explicaría también el odio de Tywin por Tyrion. Hay una coincidencia entre Jon, Danaerys y Tyrion que pareciera la confirmación de esta teoría: las madres de los tres murieron al darlos a luz.

Los argumentos en contra: Esta teoría parecía una elegante forma de llegar a una imagen que todos quisiéramos ver: Danaerys montando a Drogo, Jon a Rhaegal y Tyrion a Viserion. Y justo allí se desmorona: Viserion cayó en el hielo por una lanza del Night King, y ahora es parte del Ejército de la Muerte; Tyrion ya no tiene espacio entre los “tres dragones” que simbolizarían a los tres Targaryen de la serie.

Esto podría cambiar el resultado del juego de tronos porque: Aunque se probara que Tyrion es un Targaryen, eso no lo haría candidato para el trono. Sólo sería una manera de hacer que tres de los héroes más importantes de la saga fueran familiares.

El extraño destino de Bran Stark

La teoría: Bran Stark es el Three-Eyed Raven, eso ya lo sabemos todos. Sin embargo, hay quienes ponderan que, en el futuro (en un futuro que ocurre en el pasado, pues) Bran es también otros dos personajes: Bran el Constructor y nada menos que el Night King.

Los argumentos a favor: A lo largo de la serie, Bran ha demostrado ser el único capaz de “meterse” en los cuerpos de otros seres humanos, cosa que ni Jojen Reed ni otros wargs son capaces de lograr. Además, Bran es capaz de ver pasado, presente y futuro. También crece cada vez más su consciencia acerca de la gran guerra y del papel que el Night King tiene en ella. De acuerdo con esta evidencia, cuando llegue la Gran Guerra Bran Stark intentará evitarla desde antes de comenzar. Sus intentos serán tres: primero, le hablará al rey Aerys II (“el Rey Loco”), y le dirá que “los queme a todos”. Sin embargo, nunca especificará que se refiere a todos los White Walkers, y sólo terminará volviendo loco al rey. Segundo intento: viajará a la Era de los Héroes y, “metiéndose” en el cuerpo de otro Stark, Bran el Constructor, tratará de reforzar el muro. Ambos intentos serán fallidos para detener la guerra, así que eventualmente viajará aún más atrás en el tiempo, para tratar de detener el proceso que hizo al Night King de uno de los primeros hombres. Pero, como se lo previnieron varias veces Jojen y el Three-Eyed Raven, Bran se quedará atorado en el cuerpo del Night King. Vivirá en carne propia todo lo que él hace, sin poder evitarlo.

Los argumentos en contra: Parece poco probable que Bran sea, al mismo tiempo, el Three-Eyed Raven y el Night King, incluso aunque se trate del warg más poderoso de la historia. Por otro lado, en términos de la narrativa de la serie, si Bran es tan importante (finalmente él terminaría siendo el verdadero protagonista), ¿por qué aparece tan poco y de maneras tan extrañas a lo largo de las últimas temporadas?

Esto podría cambiar el resultado del juego de tronos porque: El mismo trono se volvería irrelevante. La verdadera historia sería la de un niño de la casa Stark que lucha por no volverse el malvado ser que lo destruirá todo.

Jon mata a Danaerys

La teoría: De acuerdo con las profecías, el héroe Azor Ahai debe matar a su amada, Nissa Nissa, para forjar la espada capaz de traer de nuevo el amanecer. Si Jon es Azor Ahai, deberá matar a Danaerys para obtener la victoria sobre el Ejército de los Muertos.

Los argumentos a favor: Para este punto de la historia, queda bastante claro que tanto Jon como Danaerys juegan un papel primordial en el resultado de la Gran Guerra. El papel de ambos se ha justificado, en distintos puntos de la trama, con que alguno de ellos podría ser Azor Ahai, el Príncipe que fue Prometido (o, como bien aclara Missandei: el Príncipe o Princesa, puesto que el alto valirio no usa género para esa palabra). Para que esta teoría funcione, Jon tendría que ser ese Príncipe (lo cual tendría sentido con el nombre de la saga de los libros: Una canción de hielo y fuego, frase que celebra el origen de Jon como hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, fuego y hielo). Si la solución de esta Gran Guerra se parece a la solución de la Gran Guerra que ocurrió la primera vez que Azor Ahai estuvo en el mundo, Jon tendrá que matar a su amada para forjar la espada que traerá de vuelta el amanecer. Esto querría decir que Jon tendrá que matar a Dany atravesándola con su espada, puesto que esa será la única manera de salvar a la humanidad de los White Walkers.

Los argumentos en contra: Algunos fans dicen que esto ya se cumplió cuando murió Ygritte. Sin embargo, en aquel momento no se estaba librando la Gran Guerra. Otros dicen que la opción bien podría ser la contraria: que Dany sea quién debe matar a su amado para salvar a la humanidad.

Esto podría cambiar el resultado del juego de tronos porque: Danaerys es quien ha guiado toda su historia en la obtención del trono; a Jon ese poder le da igual. Hay quienes llevan esta teoría más lejos: al morir, Danaerys podría volverse una White Walker; casándose con Jon, y reinando juntos, podrían establecer la paz en todo el continente de manera pacífica. Este sería el final agridulce que tanto ha prometido George RR Martin, pero también dependería de que los White Walkers demuestren en algún punto de la serie que son algo más que sólo salvajes buscando la destrucción de la humanidad.

Jon se casa con Cersei

La teoría: Esta teoría se desprende de la anterior. Si Jon efectivamente mata a Danaerys para forjar una espada capaz de traer un nuevo amanecer, un paso lógico, políticamente hablando, sería casarse con Cersei para establecer una alianza.

Los argumentos a favor: Esta es acaso la manera más fácil de unificar a todo Westeros frente al enemigo en común, todos los ejércitos, todas las casas, todos los recursos. Una de las pocas cosas que se saben del final de la serie que es será agridulce y que dividirá a los fans en dos bandos. ¿Serán estos dos bandos los que están a favor de esta unión y los que están en contra?

Los argumentos en contra: Sí, sería la decisión más racional, pero sabemos que los antecedentes de ambas casas son todo menos racionales. Robb mandándolo todo al demonio por amor o la propia Cersei teniendo hijos con su hermano son dos muestras de ello.

Cómo cambiaría esto el juego de tronos: Sería un final francamente triste. Ninguno de los dos sería feliz; además, de ser cierta esta teoría, ¿qué pasaría con Dany y Jaime?

Hodor vuelve

La teoría: Hodor fue reanimado por el Night King y ahora es parte del Ejército de la Muerte.

Los argumentos a favor: En Game of Thrones, ya se sabe, nada está muerto hasta que lo vemos muerto, pero muerto en serio. Esto ha abierto la puerta a otras especulaciones (en algún punto al final de la temporada 5, algunos fans especulaban que Stannis nunca murió, puesto que nunca vimos su cuerpo), y la más reciente es la de Hodor. Después de sostener la puerta, bien pudo haber sido reanimado por los White Walkers. ¿Quién no querría un arma como él? Lo mismo aplica para Summer e incluso para Leaf, aunque ella es uno de los Niños del Bosque, y ellos son probablemente inmunes a los poderes de los White Walkers.

Los argumentos en contra: las raíces del árbol estaban, después de todo, quemándose: cabe pensar que el cuerpo de Hodor sucumbió ante las llamas. Además, si diéramos por cierta esta teoría, tendríamos que ponderar que otros personajes, como el propio Stannis, por ejemplo, también podrían volver.

Cómo esto cambiaría el juego de tronos: Más allá de que el Night King tendría, en este escenario, a absolutamente todos los muertos de la serie, no mucho.

Sansa en el trono

La teoría: Contra todos los pronósticos, Sansa Stark termina sentada en el Trono de Hierro.

Los argumentos a favor: Esta teoría tiene más raíces de contexto que dentro de la propia narrativa de la serie. Al escribir A Song of Ice and Fire, George RR Martin se basó en la historia de Inglaterra, concretamente en la Guerra de las Rosas entre los Lancaster y los York (sí: de ahí que las dos principales casas de esta historia sean Lannister y Stark). De aquella guerra viene la inspiración de muchos personajes, e incluso de la sucesión de monarcas: Robert Baratheon, que está basado en Enrique VIII (rey primero guapo y heroico, y luego gordo y mujeriego), fue sucedido por Jeoffrey Baratheon (basado en Eduardo VI, rey popular entre las mujeres por su rubia cabellera, que murió joven y en trágicas circunstancias), quien fue sucedido por Cersei Lannister (basada en María I, sanguinaria monarca, quien fue la primera mujer en el trono de Inglaterra). A María I la sucedió un personaje notable: Isabel I. Sus características físicas, sobre todo la pelirroja cabellera, así como ciertos rasgos de sus historias (ambas son alejadas de su familia, ambas tienen que dejar de ser princesas convencionales para sobrevivir), permiten pensar que Sansa podría colarse, a pesar de todo, al trono.

Los argumentos en contra: Primero, esta teoría no está basada tanto en los hechos de la serie como en su inspiración. En ese sentido, hay muchas cosas que no coinciden entre Isabel y Sansa (para funcionar bien, Sansa tendría que ser hija de Robert Baratheon, por ejemplo). Además, Sansa no tiene una posición para reclamar el trono.

Cómo cambiaría esto el juego de tronos: Ni Jon, ni Danaerys, ni Cersei: la dulce Sansa es la que trae la paz a Westeros. Ese sí que sería un final inesperado.

Jaime Lannister es el Príncipe que fue Prometido

La teoría: Ni Jon Snow ni Danaerys Targaryen: Jaime Lannister es el verdadero Príncipe que fue Prometido, quien salvará a la humanidad de la noche larga y traerá de nuevo el amanecer.

Los argumentos a favor: Muchas de las cosas que se le atribuyen a Azor Ahai podrían resolverse fácilmente vía Jaime. Matar a su amada Cersei (que aquí sería Nissa Nissa) sería una manera bastante clara de traer de nuevo el amanecer, por ejemplo. Además, se especula que la espada de Azor Ahai, Lightbringer, es una mala traducción, ya que en valirio la palabra para ese nombre es casi idéntica a la que se usa para decir “Mano dorada”. Como la de Jaime. Esto también ayudaría a resolver la profecía del Valonqar, según la cual Cersei es asesinada por su hermano menor (en este caso sería Jaime, no Tyrion, como ella ha pensado toda la vida). Además, el arco del personaje de Jaime es mucho más complejo que el de Jon (quien sí, ha pasado de ser un bastardo a ser el legítimo heredero del trono, pero no deja de ser siempre bueno y honorable) o el de Dany (quien siempre ha estado obsesionada con el trono): a lo largo de la serie, Jaime ha pasado de ser una asquerosa vergüenza, a convertirse en un héroe. Esto suena mucho más a lo que haría George RR Martin.

Los argumentos en contra: Esto sería desperdiciar a los personajes de Jon y Dany. Lo más lógico sería que Jaime tenga un papel importante en la Gran Guerra, pero no tan importante.

Cómo cambiaría esto el juego de tronos: Jaime es el único que puede realmente “romper la rueda”, ya que no sólo no tiene apellido para reclamar el trono, sino que no tiene posibilidad de hacerlo, por su investidura. Acaso Jaime podría llevar a Westeros a una transformación profunda, como la que él mismo ha pasado.

