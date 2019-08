Vea los perritos que protagonizarán el live-action de ‘La Dama y el Vagabundo’

Uno de los clásicos de Disney volverá a la gran pantalla y ahora en su versión live-action, al igual que algunas que ya hemos visto en los últimos meses, como es el caso de ‘El Rey León’, ‘Dumbo’, ‘La Bella y la Bestia’ y ‘Aladdin’.

Esta vez el turno es para ‘La dama y el vagabundo’, cinta que originalmente se estrenó en 1995 y nos presentó a ‘Reina’, una recatada cocker spaniel, junto a ‘Golfo’, un perrito criollo. Sin embargo esta nueva producción nos mostrará unos ligeros cambios: Golfo ahora será Monte y reina ahora se llamará Rose.

Tessa Thompson y Justin Theroux serán los encargados de prestar su voz para el live-action, además de Janelle Monáe, Ashley Jensen, Sam Elliott y Benedict Wong , quines también se unen a la producción.

The first look at Tessa Thompson, Justin Theroux, Benedict Wong and Sam Elliot in the Disney+ ‘LADY AND THE TRAMP’ film. (Source: https://t.co/ZXkJVYGH4u) pic.twitter.com/tuYjo3roWH

