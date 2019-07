¡Recién salido! Netflix lanza el tráiler de The Witcher

Los fanáticos en el Hall H pudieron dar un primer vistazo a la anticipada nueva serie The Witcher en San Diego Comic Con 2019 este viernes 19 de julio, cuando el protagonista Henry Cavill compartió con ellos un teaser. Yvette Nicole Brown (“Community,” “Mom”) moderó el panel con la showrunner Lauren Schmidt Hisrich y los miembros del elenco Henry Cavill (Geralt of Rivia), Anya Chalotra (Yennefer) y Freya Allan (Ciril).

Acerca de The Witcher:

Basada en la exitosa serie de libros de fantasía, THE WITCHER es una historia épica sobre destino y familia. Sé uno de los primeros en tener la exclusiva de la anticipada serie original de Netflix centrada en el famoso cazador de monstruos, Geralt of Rivia. Introdúcete en el mundo de “El Continente”, en donde los humanos, elfos, hechiceros, gnomos y monstruos pelean por sobrevivir y prosperar, y en donde el bien y el mal no se identifican fácilmente.

Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Justice League) encabeza el reparto de la saga The Witcher, interpretando el papel de Geralt of Rivia, acompañado de los actores principales, Anya Charlotra (The ABC Murders, Wanderlust) como Yennefer y Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands) como Ciri. Otros talentos previamente anunciados incluyen a Jodhi May (Game of Thrones, Genius) como Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) como Eist, Adam Levy (Knightfall, Snatch) como Mousesack, MyAnna Buring (Ripper Street, Kill List) como Tissaia, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) como Fringilla, Therica Wilson-Read (Profile) como Sabrina, y Emma Appleton (The End of The F**king World) como Renfri, Eamon Farren (The ABC Murders, Twin Peaks) como Cahir, Joey Batey (Knightfall, Strike) como Jaskier, Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) como Stregobor, Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) como Istredd, Maciej Musiał (1983) como Sir Lazlo, Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) como Dara, y Anna Shaffer (Harry Potter) como Triss.