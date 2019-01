Rami Malek ganó el premio como Mejor actor por ‘Bohemian Rhapsody’

El actor que le dio vida al legendario Freddie Mercury en ‘Bohemian Rhapsody’, Rami Malek, ganó el premio como ‘Mejo Actor’ por el Sindicato de Actores de Estados Unidos – SAG Awards 2019, venciendo a los actores Christian Bale, por ‘Vice’ y a Bradley Cooper por ‘A Star Is Born’.

Al ganar el premio, Malek dijo:

Recordemos que este es el segundo premio que gana Malek por su papel de Freddie Mercury, pues ya había conseguido el Globo de Oro y va con toda por el Óscar.

El actor compitió en la categoría de Mejor actor con Christian Bale por ‘Vice’, Bradley Cooper por ‘A Star Is Born’, Viggo Mortensen por ‘Green Book’ y John David Washington por ‘BlacKkKlansman’.

Aquí el momento en que ganó el premio:

.@ItsRamiMalek takes home the Actor® for Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role! #sagawards 🎭 pic.twitter.com/qXrSTBZxTH

— SAG Awards® (@SAGawards) 28 de enero de 2019