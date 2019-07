Premios, discografía y datos importantes de Carlos Santana en su cumpleaños #72

• La agrupación Santana firmó un contrato discográfico con CBS Records y entró al estudio para grabar su primer álbum en enero de 1969. No estaban satisfechos con el lanzamiento posterior (que consistía en pistas grabadas en mayo de 1969) y decidieron que era necesario hacer cambios. Esto generó la salida del baterista Bob Livingston. Santana lo reemplazó con Mike Shrieve, que tenía una sólida formación en jazz y rock.

• A comienzos de 1972, Santana y los miembros restantes de la banda comenzaron a trabajar en su cuarto álbum, Caravanserai. Durante las sesiones de estudio, Santana y Michael Shrieve reclutaron a los percusionistas James Mingo Lewis y al veterano Armando Peraza en reemplazo de Michael Carabello, y a los bajistas Tom Rutley y Doug Rauch en reemplazo de David Brown.

En 1972, Carlos se interesó en la banda de fusión Mahavishnu Orchestra y en su guitarrista, John McLaughlin. Consciente del interés de Santana en la meditación, McLaughlin le presentó a Santana y a su esposa Deborah a su gurú, Sri Chinmoy. Chinmoy los aceptó como discípulos en 1973. A Santana se le dio el nombre de “Devadip”, que significa “La lámpara, la luz y el ojo de Dios”. Santana y McLaughlin grabaron juntos un álbum, Love, Devotion, Surrender (1973) con miembros de Santana y Mahavishnu Orchestra, junto con el percusionista Don Alias y el organista Larry Young.

En 1990 fue publicado el disco Spirits Dancing in the Flesh, seguido por Milagro (1992), Sacred Fire (1993) y Santana Brothers (una colaboración con su hermano Jorge y su sobrino Carlos Hernández en 1994). Sin embargo, las ventas de dichos discos fueron relativamente pobres. Santana realizó una extensa gira durante los siguientes años, pero no hubo más lanzamientos de nuevos álbumes.

Actualidad

Carlos Santana se reunió con los antiguos miembros de la banda de Santana Gregg Rolie para publicar el álbum Santana IV y para realizar una breve gira. Un conjunto completo de esta alineación fue filmado en el club House of Blues en Las Vegas y fue lanzado como un álbum en vivo y un DVD titulado Live at the House of Blues Las Vegas. En 2017, Santana colaboró con Isley Brothers en el lanzamiento del álbum The Power of Peace, el 28 de julio de 2017.

En 2019 el músico anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio con la banda Santana, titulado Africa Speaks. El disco fue producido por el experimentado.

Discografía

1969: Santana

1976: Amigos

1987: Freedom

1992: Milagro

2002: Shaman

2014: Corazón

2019: Africa Speaks

Álbumes de estudio

Con Santana

Como Solista

1973: Love Devotion Surrender 1980: The Swing of Deligth 1994: Santana Brothers Álbumes en vivo

1972: Carlos Santana & Buddy Miles! Live!

2004: Carlos Santana Live

2007: Carlos Santana and Wayne Shoter

PREMIOS

• 1988:

Mejor interpretación musical Blues For Salvador

• 2000 :

Canción del año, álbum del año.

Mejor interpretación por un dúo o grupo. Mejor interpretación instrumental de pop. Mejor interpretación instrumental de rock. Mejor interpretación por un dúo o grupo

• 2002:

Mejor colaboración de pop con voz The Game of Love.