El sitio oficial de Rage Against The Machine, www.ratm.com, acaba de lanzar una serie de figuras coleccionables de los integrantes de la banda, que en la actualidad se encuentra separada y no se espera un regreso.

La banda, junto con la juguetería japonesa Brokker, crearon el primer conjunto de figuras coleccionables de Zach, Tom, Brad y Tim, que están acompañadas de sus instrumentos y ropa con los detalles característicos de cada uno.

Así serán las figuras: