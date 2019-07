Es verdad, y aunque la marihuana se vende de forma legal en algunos territorios de Norte América, pues no faltan los jóvenes que quieren pasarse de listos al querer adquirir un poco de hierba aunque cometan ciertos errores infantiles.

Ese fue el caso de un joven que llegó a comprar marihuana, pero su identificación se veía algo extraña, más que extraña se notaba un poco familiar, pues su identidad era la de Thor, como lo mostró en su carnet.

Este joven, de quien no se reveló su identidad pero si el lugar de la compra, en Alberta, Canadá, quiso adquirir marihuana bajo la identidad del personaje de Marvel.

Por su puesto la identificación fue revelada en redes sociales:

my sister works for an online weed dispensary and I’m losing my mind rn pic.twitter.com/9TQhIPO16Q

— sloane (sipihkopiyesis) (@cottoncandaddy) July 17, 2019