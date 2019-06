Conozca los iPhone que quedarán obsoletos luego del lanzamiento del iOS 13

La compañía tecnológica Apple, anunció que desde septiembre de este año cambiará su sistema operativo para darles mayores beneficios a sus usuarios, sin embargo, no servirá para algunos dispositivos.

Aunque la actualización no se encuentra disponible, la empresa empezará a lanzar versiones beta para aquellas personas que quieran probarlas mientras se corrigen algunos errores que se puedan presentar.

Este nuevo sistema operativo no funcionará para celulares que no tengan el chip A9, necesario para su correcto funcionamiento y el cual no está incluido en los iPhones 5s, 6 y 6 plus, así lo informó Applesfera.

Los dispositivos que si podrán actualizarse y tener los beneficios son:

iPhone SE.

iPhone 6s.

iPhone 6s Plus.

iPhone 7.

iPhone 7 Plus.

iPhone 8.

iPhone 8 Plus.

iPhone X.

iPhone Xs.

iPhone Xs Max.

iPhone XR.

Aunque los celulares sin chip A9 no dejaran de ser producidos, estos no tendrán las mismas mejoras o nuevas funciones que los otros.

