10 datos de Michael Jackson a 10 años de su muerte

1. Grabó tres canciones con Freddie Mercury que serán próximamente publicadas, pero que en su momento fue un proyecto trunco por 2 motivos. Uno es un rumor, que Michael sorprendió a Freddie inhalando cocaína en el estudio. Dos, lo escribió Freddie en su biografía, que tras ‘Thriller’ perdió la noción de la realidad. Lo que fue una lástima, porque según confesó el cantante de Queen, se había enamorado de Michael, aunque él nunca llegó a entender su humor británico.

2. En julio de 2008, fue visto en una tienda de juguetes montado en una silla de ruedas, con un abrigo en la cabeza y en pijama.

3. Tenía una relación muy estrecha con su jefe de seguridad Bill Bray, al que corría a abrazar cada vez que terminaba un concierto. En sus memorias, ‘Moonwalk’ (1988), dijo: “Bill es cuidadoso y asombrosamente profesional en su trabajo. Siempre viene conmigo a todas partes. No puedo imaginarme la vida sin él”.

4. Dijo que se operó la nariz para alcanzar notas más altas al cantar.

5. En el programa de televisión estadounidense 60 minutos, explicó su amor por los niños así: “La gente piensa sexo. Mi mente no va por ese camino. Cuando veo niños, veo la cara de Dios. Por eso los quiero tanto”.

6. Su boda con Lisa Presley duró quince minutos.

7. Le regaló a Liz Taylor un collar de más de medio millón de dólares.

8. En una ocasión en la que Gene Kelly estuvo ingresado en el hospital, Michael Jackson le envió flores y una carta que decía: “Te tengo una sorpresa esperándote en tu casa”. La sorpresa era los zapatos que Gene Kelly había usado en “Cantando bajo la lluvia”, bañados en bronce y con una placa que decía “Eres el mejor bailarín del mundo. Con cariño, M. J.”.

9. En 1993, fue denunciado por el cantante italiano Al Bano, por considerar al tema Will you be here? un plagio de su tema I cigni di Balaka. El italiano dijo: “Casi me halaga que Michael Jackson haya copiado mi canción. Es una estrella de Hollywood, y yo un campesino de Cellino San Marco”. En 2001 la demanda fue retirada.

10. En abril de 1989, por ir disfrazado, los empleados de la joyería Zales de California le confundieron con un ladrón.