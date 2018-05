Pornub reveló búsquedas de sus usuarios en el Stars Wars Day

Una de las fechas más emblemáticas para los seguidores de la mítica saga de ciencia ficción más longeva en el mundo es “Star Wars”, o como la conocemos en español, “La Guerra De Las Galaxias”, y miles de sus seguidores celebran la gloriosa fecha viendo una buena película porno (?)

Y es que las cifras no mienten, ya que según el portal de pornografía Pornhub, sus motores de búsqueda en el pasado 4 de mayo se vieron como en todos los años: abarrotadas de las palabras Star Wars: “Lightsaber” “Star Wars Sex” y”Ashoka Tano” y este año no fue la excepción, ya que las tres palabras claves más buscadas hasta el momento de 2018 son “Star Wars XXX”, “Star Wars Parody” y “Princess Leia”.

Aunque no se puedan creer, los números en porcentajes son astronómicos. Ya que en lo que fue la jornada del día de ayer, todas las palabras que tuvieran algún tipo de relación con “Star Wars” aumentaron en un 1043 por ciento, y además algunos de las palabras claves más buscadas fueron: “Lightsaber” con 766% más “Star Wars Lesbian” con cerca de 567 por ciento y “Star Wars Cartoon” para los más jóvenes con 226%.

Así que para las personas que celebraron la legendaria fecha de “May the 4th Be With You” es hora de comprar una pelota anti estrés, crema para la resequedad y unas cuantas rasuradoras.