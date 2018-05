Los increíbles parecidos entre Deadpool y Bugs Bunny que no habíamos notado

Deadpool, se ha convertido en el antihéroe más famoso de la década, después de que decidieran darle salto de los comics al cine y sin duda es uno de los personajes de ficción más aclamados a nivel mundial, rompió el record de otras películas con miles de millones de dólares en taquilla.

Su popularidad ha sido tanta, que ya existe una teoría que explica que Deadpool está inspirado en Bugs Bunny, el conejo famoso de la Warner Bros.

El usuario @elchicomorera fue el que realizó la comparación y lo escribió todo a través de un hilo de Twitter:

No sé si lo habéis pensado alguna vez, pero Deadpool y Bugs Bunny son el mismo personaje. (Abro hilo) pic.twitter.com/2xRFWDQXZk

No me entendáis mal. No son literalmente el mismo personaje. Uno es un conejo y el otro un mutante requemado.

Ambos parten del mismo arquetipo de guión: “El Bromista” (que vendría a ser “Intuitivo extrovertido” según la perspectiva psicológica de Carl Jung) pic.twitter.com/msZXPsDgg5

— El Chico Morera (@elchicomorera) 19 de mayo de 2018