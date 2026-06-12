¡No es su internet! Meta se cae a nivel mundial y estos son los mejores memes
Meta ha sorprendido a todos los usuarios del internet, por un gran colapso de sus redes sociales y sus servidores.
Meta ha sorprendido a todos los usuarios del internet, por un gran colapso de sus redes sociales y sus servidores.
Meta ha generado gran colapso en el internet en los últimos minutos. Esta icónica empresa que se encarga del manejo de varias de las redes sociales más reconocidas en el mundo desde hace varios años.
Esta propiedad sobre algunos sitios web hace que su funcionamiento sea clave. Justamente de esta forma se ha demostrado este 12 de junio, luego de que los servidores de esta empresa sufrieran una dura caída.
Facebook o Instagram están entre las redes más reconocidas que a este momento no están en funcionamiento, y por supuesto, que los memes no los han perdonado.
Más noticias: Meta anunció suscripción ‘Plus’ para WhatsApp, Instagram y Facebook; esto valdría la suscripción
Si usted es uno de los que ha sufrido esta caida, les tenemos las mejores burlas, para que al menos se ría para no llorar.
Para nadie es un secreto que Meta cuenta con la propiedad de buena parte del mercado de redes sociales. Esta empresa cuenta con el manejo de Facebook, Instagram y hasta WhatsApp.
Gracias a esto, la conexión entre estas redes sociales es sumamente sencillo. No obstante, este ‘monopolio’ causa que cada vez que los servidores de Meta colapsen, el pánico sea notable.
Más noticias: WhatsApp habilitó modo incógnito para META IA: Así puede activar las conversaciones secretas
Justamente esto ocurrió este 12 de junio, donde Facebook e Instagram mostraron fallas en su servicio. Para que esto no
Facebook is down for us all 😭 #facebook #facebookdown #facebookout pic.twitter.com/hkUkRHjCCa— RachelSaves (@sewworx) June 12, 2026
🚨Se cayó Facebook.🚨 Mark Zuckerberg ya se encuentra revisando. pic.twitter.com/MrTiw5cvtz— Profe Cejudo (@CejudoProfe) June 12, 2026
Mark Zuckerberg in Current situation #Facebook and #Messenger both are down. pic.twitter.com/1XIzHcV2UT— Prince🫅🏻 (@PrinceeMemes) June 12, 2026
Elon Musk To Mark Zuckerberg After Facebook and Instagram Both are down.. X/ Twitter Is Better..!!— MAHIMUL ISLAM RAHIM (@MAHIMULX) June 12, 2026
#instagramdown #facebookdown #instagram #Twitter #Facebook pic.twitter.com/ShT5zhWGgM
🚨🚨#ÚLTIMAHORA | Reportan fallas en las redes sociales de Meta, tanto Facebook como Instagram están caídos pic.twitter.com/ViCCpT1xz0— Debate (@ELDEBATE) June 12, 2026
Antes venía a confirmar la caída de Whatsapp… ahora vengo a confirmar la caiga de Meta Ads 🫢— Dani Acevedo (@dani_azebedo) June 12, 2026
Justo se cae todo Meta cuando ando chismoseando mis conversaciones viejas de Messenger— jwikwehfr328ri80832r (@Jaehyun_Inn) June 12, 2026
Se cayó Meta. pic.twitter.com/20Tmb5SKei— 🦍 Miko 💖 (@2000dePan) June 12, 2026
Por ahora se desconoce cuando se reestablecerán estos servidores. Sin embargo, los usuarios esperan que Meta brinde nuevos detalles respecto a esta situación en los próximos minutos.
MÁS SOBRE: