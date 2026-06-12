¡No es su internet! Meta se cae a nivel mundial y estos son los mejores memes

Meta ha generado gran colapso en el internet en los últimos minutos. Esta icónica empresa que se encarga del manejo de varias de las redes sociales más reconocidas en el mundo desde hace varios años.

Esta propiedad sobre algunos sitios web hace que su funcionamiento sea clave. Justamente de esta forma se ha demostrado este 12 de junio, luego de que los servidores de esta empresa sufrieran una dura caída.

Facebook o Instagram están entre las redes más reconocidas que a este momento no están en funcionamiento, y por supuesto, que los memes no los han perdonado.

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Si usted es uno de los que ha sufrido esta caida, les tenemos las mejores burlas, para que al menos se ría para no llorar.

Los mejores memes de la caída de Meta

Para nadie es un secreto que Meta cuenta con la propiedad de buena parte del mercado de redes sociales. Esta empresa cuenta con el manejo de Facebook, Instagram y hasta WhatsApp.

Gracias a esto, la conexión entre estas redes sociales es sumamente sencillo. No obstante, este ‘monopolio’ causa que cada vez que los servidores de Meta colapsen, el pánico sea notable.

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Justamente esto ocurrió este 12 de junio, donde Facebook e Instagram mostraron fallas en su servicio. Para que esto no

🚨Se cayó Facebook.🚨 Mark Zuckerberg ya se encuentra revisando. pic.twitter.com/MrTiw5cvtz — Profe Cejudo (@CejudoProfe) June 12, 2026

🚨🚨#ÚLTIMAHORA | Reportan fallas en las redes sociales de Meta, tanto Facebook como Instagram están caídos pic.twitter.com/ViCCpT1xz0 — Debate (@ELDEBATE) June 12, 2026

Antes venía a confirmar la caída de Whatsapp… ahora vengo a confirmar la caiga de Meta Ads 🫢 — Dani Acevedo (@dani_azebedo) June 12, 2026

Justo se cae todo Meta cuando ando chismoseando mis conversaciones viejas de Messenger — jwikwehfr328ri80832r (@Jaehyun_Inn) June 12, 2026

Por ahora se desconoce cuando se reestablecerán estos servidores. Sin embargo, los usuarios esperan que Meta brinde nuevos detalles respecto a esta situación en los próximos minutos.