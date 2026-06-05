Lanzan el libro ‘Colombia 2050’, una hoja de ruta para construir un mejor país

La biblioteca del Gimnasio Moderno fue el escenario que reunió en la noche de este jueves, 4 de junio, a 65 autores provenientes de sectores e ideologías muy distintas con un mismo objetivo: construir una hoja de ruta para el país.

María Consuelo Araújo, Alejandra Barrios, Sandra Borda, Óscar Naranjo, José Antonio Ocampo, Rodrigo Uprimny y Paca Zuleta son algunos de esos expertos, y todos ellos estuvieron allí presentes.

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Los autores que participaron en esta publicación. Créditos: Margarita Contreras

Fernando Carrillo y Andrée Vianna son los editores de ‘Colombia 2050’, un libro en el que todos esos pensamientos convergen para imaginar un país mejor. La explicación del título tiene que ver con que la hoja de ruta mencionada está pensada para los próximos cinco gobiernos y cuáles deberían ser sus prioridades.

De acuerdo con Carrillo, luego de contrastar todos esos puntos de vista, es posible identificar qué sectores necesitan atención y, sobre todo, se puede hacer una reflexión sobre el clima que se siente alrededor.

“Ha sido lamentable que los verdaderos debates sobre el país no se han dado. No hubo debates entre los candidatos presidenciales, las ideas quedaron en un segundo lugar, aquí primaron las pasiones y vimos unos escenarios de violencia digital que ojalá se vuelvan irrepetibles. Colombia se merece un futuro distinto”, de ahí la importancia de su texto.

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¿Quiénes deberían leer este libro?

Este libro “surge de pensar el país de otra forma, porque no puede estar sumido en la división, polarización y odio que ha caracterizado a esta campaña. Por eso decidimos llamar a 30 sectores distintos, y a dos representantes de dos líneas ideológicas distintas, para que pensaran de otra forma el futuro del país. Hoy tenemos una herencia que hay que defender a capa y espada y es la Constitución Política del 91”, explicó el abogado y exministro de justicia.

Él espera que su “ladrillo” no se quede solo en un elemento de carácter académico, sino que cada colombiano lo abrace porque “no es un documento de carácter técnico, aquí estamos hablando de cosas que son elementales para quienes no son necesariamente especialistas en estos sectores”.

‘Colombia 2050’ pertenece a la editorial Penguin Random House y ya puede ser encontrado en las librerías del país. Hasta este viernes 5 de junio podrá acceder a un 15% de descuento por el lanzamiento, escribiendo a Cobag Libros a través del WhatsApp 3045506922.