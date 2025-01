Tom Hamilton revela cómo pasó de Aerosmith a Thin Lizzy: todo comenzó con Motörhead

Tom Hamilton, legendario bajista de Aerosmith, sorprendió a sus seguidores al revelar cómo se unió a Thin Lizzy para una serie de presentaciones en 2016 y 2017. Durante una entrevista con Defenders of the Faith, compartió detalles inéditos sobre esta inesperada colaboración y su trayectoria después de Aerosmith.

Todo comenzó en un concierto de Motörhead al que asistió con su hijo. «Después del show, pasamos tiempo con Lemmy, quien fue increíblemente amable», recordó Hamilton. Poco después, Mikkey Dee, entonces baterista de Motörhead, lo contactó con una propuesta que cambiaría su carrera: formar parte de Thin Lizzy en una gira homenaje por el trigésimo aniversario del fallecimiento de Phil Lynott. «Sabía que no podía decir que no, aunque era la primera vez que haría algo fuera de Aerosmith. Estaba nervioso, pero emocionado».

Los ensayos comenzaron en Londres, donde Hamilton admitió sentirse algo rezagado al principio. Sin embargo, Damon Johnson, guitarrista de Thin Lizzy, lo ayudó a perfeccionar su técnica. «Damon se convirtió en un gran amigo; gracias a él, logré adaptarme rápidamente».

«Tocar clásicos como ‘The Boys Are Back in Town’ y ‘Whiskey in a Jar’ fue increíble. Aunque nunca conocí a Phil Lynott, interpretar sus canciones me hizo respetarlo profundamente como músico».

Así es ahora la carrera de Hamilton después de Aerosmith

Esta colaboración marcó un hito en la carrera de Hamilton, quien ya estaba acostumbrado a llenar estadios con Aerosmith, pero aquí encontró un desafío completamente nuevo. Además, mencionó que el proceso lo inspiró a explorar más allá de su zona de confort musical.

Tras la despedida de Aerosmith de los escenarios, Hamilton ha encontrado un nuevo propósito en Close Enemies, su banda actual. Con este proyecto, busca seguir innovando y conquistando a los fanáticos. Su primer sencillo, «Sound of a Train», se lanzará el 17 de enero, marcando el inicio de una nueva etapa.

