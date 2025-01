Sentida carta de despedida de hincha de Millonarios a Radamel Falcao: ¿qué hago con la ‘Falcam’?

Luego de que se confirmara que Radamel Falcao no iba a seguir en Millonarios, el mundo del deporte se llenó de reacciones. El club ‘embajador’ no logró concretar al ‘Tigre’ para este semestre por temas económicos.

A pesar de que el jugador y su familia querían seguir en Millonarios, no se logró un acuerdo. Miles de hinchas manifestaron su tristeza y en El Gallo, el Champion le hizo una sentida carta de despedida.

<h2> Carta a Radamel Falcao </h2>

Hola Rada, radita, quiero agradecerte por haber cumplido nuestro sueño, el sueño del tigre, el sueño de todos, en nuestros sueños había más goles, mucho más. Pero bueno, gracias por esos 5 pepinazos que nos regalaste, no importa que hayan sido medio encontrados, hechos con las canillas, de taz taz, con ayuda del VAR, no importa, lo importante es que llevaban la marca de tu garra.

Nos quedan muchas preguntas, qué hago ahora con la ilusión de verte levantar la copa, qué hago ahora con las ganas de verte campeón, qué hago con la «Falcam.»

Todos deseábamos poder verte más en los campos colombianos, verte ser papá una vez más, padre de un lindo niño rolo, bogotano, católico, hincha de millos.

Gracias por enseñarnos lo que es el respeto y liderazgo en la cancha,

No tendremos nunca a nadie que defina solo como tú, que meta garra solo como tú, que se lesione solo, como tú.

Te extrañaré vendiendo Vick Vaporub para la gripa, café, gasolina, ropa para caballero. Te compré todo, te compré hasta el celular, el celular de Falcao.

Me duele el corazón, me duele el alma, me duele el sin bordes por tu adiós.

Al menos nos queda tu lindo recuerdo, al menos nos queda Mackalister, que no es tan bueno pero es chistoso.

Gracias ‘Tigre’.

Posdata: vendo celular de Falcao casi nuevo, info al 30053407776.