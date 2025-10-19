Quintero protagoniza polémico gesto tras ser reemplazado en River Plate vs. Talleres

River Plate logró una victoria clave en la Liga Argentina al vencer 2-0 a Talleres de Córdoba, pero el resultado pasó a un segundo plano debido a un polémico gesto de Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano, quien arrancó como titular y estuvo involucrado en varias jugadas importantes, fue sustituido por Marcelo Gallardo al minuto 64 del encuentro, cuando el marcador aún reflejaba un 1-0 a favor de River.

La reacción de Quintero al ser reemplazado sorprendió a todos. A pesar de haber cumplido con su rol en el campo, su actitud al salir del terreno de juego fue evidente. Saludó a sus compañeros de forma distante, y lo más llamativo fue su interacción con Maximiliano Meza, a quien apenas le extendió la mano sin mirarlo. El único jugador al que mostró algo más de cercanía fue Facundo Colidio, quien ingresó en su lugar, pero el gesto de Quintero hacia el resto fue notoriamente frío.

La polémica reacción de Juanfer Quintero tras ser sustituido en River

Ya en el banco de suplentes, la frustración del colombiano no pudo ser contenida. Quintero lanzó un objeto contra la pared, aparentemente un vaso, y se aisló del grupo mientras murmuraba en voz baja. Cámaras cercanas captaron parte de lo que parecía ser un desahogo lleno de irritación, y según se reportó en las redes sociales, el jugador dijo: “SIEMPRE LA MISMA MIERDA”. Estas imágenes rápidamente se viralizaron y se convirtieron en el centro de atención, generando especulaciones sobre su estado anímico y la relación con el equipo.

A pesar de la salida de Quintero, River continuó con su dominio y, minutos después, amplió su ventaja con el segundo gol, asegurando el 2-0 final. La victoria permitió a los de Gallardo recuperar terreno en la tabla, alcanzando los 21 puntos y ubicándose en el cuarto puesto del grupo B, tras una serie de derrotas que habían puesto en duda su rendimiento en el torneo. Talleres, por su parte, sigue en una zona complicada, con 14 puntos.

Gonzalo Montiel, uno de los pilares del equipo, analizó el triunfo: “Era importante ganar, conseguir los tres puntos como visitantes. Hay que seguir mejorando y crecer como equipo. No estamos acostumbrados a perder seguido en este club, tenemos que encontrar el juego que quiere el entrenador”.

Con la victoria, River respira aliviado, pero el episodio protagonizado por Quintero deja abierta la posibilidad de una conversación dentro del vestuario. Se espera que el cuerpo técnico trate el tema para evitar que este tipo de situaciones afecten el ambiente del equipo en el futuro cercano.

