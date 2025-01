¿Quién es el mejor cantante de rock de todos los tiempos? Billboard reveló el top 10

El rock, uno de los géneros más icónicos y revolucionarios en la historia de la música, ha sido testigo de voces inolvidables que han definido épocas, estilos y movimientos. Desde los tonos más agudos y suaves hasta las interpretaciones vocales más enérgica y guturales, los

A lo largo de su historia, este género ha sido liderado por figuras emblemáticas que, con su talento, presencia escénica e interpretación, han moldeado no solo el sonido de sus bandas, sino también el rumbo del rock.

Desde los gritos desgarradores de leyendas como Freddie Mercury hasta la inconfundible voz de Kurt Cobain, los cantantes han jugado un papel fundamental en el rock.

Por el incontable talento que aguarda este género, es casi imposible lograr saber quién es el mejor cantante. Sin embargo, la revista Billboard realizó un top con los 10 mejores cantantes de rock en toda la historia.

El mejor cantante de rock, según Billboard

La posición número uno le fue otorgada a Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, un artista que no solo ha sido el rostro de su banda, sino también un emblema del rock and roll en sí mismo. Según Billboard, «nadie se mueve como Jagger, ni tiene su voz, imagen, sentido de la moda o carisma».

A sus 81 años, Jagger sigue siendo un ídolo del rock. Desde los primeros éxitos de los Stones en 1964 con canciones como “Not Fade Away”, hasta su gira «Sixty Tour» en 2022, su legado sigue vivo y fuerte.

La revista destacó que Jagger no solo personifica a The Rolling Stones, sino que encarna todo lo que representa el rock. Su capacidad para mantener a la banda como un referente de la música durante más de medio siglo da cuenta de su grandeza como artista.

El listado con los 10 mejores cantantes de rock:

Mick Jagger – The Rolling Stones Stevie Nicks – Fleetwood Mac Freddie Mercury – Queen Robert Plant – Led Zeppelin Kurt Cobain – Nirvana David Byrne – Talking Heads Debbie Harry – Blondie George Clinton – Parliament/Funkadelic Bono – U2 Axl Rose – Guns N’ Roses