¿Qué es ‘Stairway to Heaven’? Significado oculto de la canción de Led Zeppelin

‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin es, sin lugar a dudas, una de las canciones más legendarias y reconocidas de la historia del rock. Esta agrupación ha construido un amplio legado gracias a esta y más canciones éxitosas.

Esta composición posee la particularidad de que es una de las más largas en la historia del género. Sin embargo, su letra y brillo instrumental también la hacen sumamente atractiva para los amantes del rock.

Es por ello que en este caso, aprovecharemos para reconocer su importancia en el catálogo de Led Zeppelin, y también para contarles el significado de esta canción con la que Robert Plant cautivó al mundo.

El lanzamiento del Led Zeppelin IV

Después del inicio de su carrera en 1968, Led Zeppelin logró destacar ante sus fanáticos con una gran cantidad de éxitos en muy poco tiempo.

En un lapso de 3 de años, Led Zeppelin lanzó 3 discos, cada uno de ellos con el nombre de la banda, y un indicativo de volumen en cada uno de ellos.

Por ende, en 1971 fue el turno de Led Zeppelin IV, un disco de dos lados que tuvo 8 canciones en total. Sin embargo, la que más destacaba, tanto por su duración, como por su contenido fue ‘Stairway To Heaven’.

Para la gran mayoría de los críticos este álbum fue una obra maestra, y sin dudas, esta canción fue gran cimiento en la construcción de dicho éxito.

‘Stairway to Heaven’ se posicionó en el tercer lugar de este disco, pero quedó tatuada en la mente de millones de fanáticos.

Su contenido y significado guarda una crítica social, en el cual se cuenta la importancia de los actos y elementos que no se pueden comprar con dinero.

De hecho su letra cuenta la historia de una mujer que tenía una gran cantidad de dinero, sin embargo, quiere comprar una escalera al cielo, lo que hace referencia a algo espiritual, y mayor, que no entra en la categoría de bienes.

Aun así, esta letra contiene varias referencias que incluso el propio Plant ha definido como abstractas, por lo que varias partes de la canción aun son interpretadas de varias formas por parte de los fanáticos.

Para mayor comprensión, aquí les dejamos su letra en español

Letra de ‘Stairway To Heaven’ de Led Zeppelin en español

Hay una dama que esta segura

Todo lo que brilla es oro

Y ella está comprando una escalera al cielo

Cuando ella llega, ella sabe

Si las tiendas están todas cerradas

Con una palabra, ella puede conseguir lo que vino a buscar

Oh, oh, oh

Oh, oh

Y ella está comprando una escalera al cielo

Hay un letrero en la pared

Pero ella quiere estar segura

Porque a veces las palabras tienen dos significados

En un árbol junto al arroyo

Hay un pájaro cantor que canta

A veces todos nuestros pensamientos se desconocen

Oh, me hace pensar

Oh, hace que me pregunte

Hay una sensación que tengo

Cuando miro hacia el oeste

Y mi espíritu esta llorando por irse

En mis pensamientos, he visto

Anillos de humo a través de los árboles

Y las voces de los que se quedan mirando

Oh, hace que me pregunte

Oh, realmente me hace preguntarme

Y se susurra que pronto

Si todos llamamos la melodía

Entonces el flautista nos llevará a la razón

Y un nuevo día amanecerá

Para aquellos que permanecen mucho tiempo

Y los bosques harán eco de la risa

Oh, espera

Si hay bullicio en su seto

No se alarme ahora

Es solo una limpieza de primavera para la Reina de Mayo

Sí, hay dos caminos por los que puedes ir

Pero a la larga

Todavía hay tiempo para cambiar el camino en el que estás

Y me hace preguntarme

Oh, espera

Tu cabeza está tarareando y no se iráY

En caso de que no lo sepas

El flautista te está llamando para que te unas a él

Querida señora, ¿puedes oír el viento soplar?

Y sabias

¿Tu escalera descansa sobre el susurro del viento?

Y a medida que avanzamos por el camino

Nuestras sombras más altas que nuestra alma

Camina una dama que todos conocemos

Quien brilla con luz blanca y quiere mostrar

Cómo todo todavía se convierte en oro

Y si escuchas muy atentamente

La melodía te llegará, por fin

Cuando todos son uno y uno es todo, si

Ser una roca y no rodar

Y ella está comprando una escalera al cielo