Prensa en Europa asegura que Ancelotti se va del Real Madrid: ¿quién será su reemplazo?

Aunque Carlo Ancelotti aseguró, en la rueda de prensa previa a la jornada de Champions League, que “quiere seguir en el Real Madrid por mucho tiempo”, desde el viejo continente llegan rumores acerca de su salida a mitad de año, cuando termine la temporada.

Y es que el Real Madrid lleva un ritmo que no tiene contentos del todo ni a hinchas ni a dirigentes: empezó la campaña con resultados regulares, perdiendo puntos vitales en la Champions League, también en La Liga y, además, sin poder encontrar el mejor nivel de Mbappé, quien recién llegaba al equipo.

La razón por la que Ancelotti no seguiría en el Real Madrid

La historia hoy es diferente. Kylian está –tal vez- en su mejor momento desde que llegó a Madrid. En la Liga el Real es primero y en la Champions tiene mucho para pelear. Aún así, Ancelotti no se salva. El entrenador sigue apostando por jugadores que no muestran buen nivel (como Tchouameni o Ferland Mendy) y el equipo no convence en su forma de jugar.

Por eso, varios medios en Europa han asegurado que los días del DT italiano al frente del Madrid están contados. De hecho el mismo Ancelotti aseguró hace unos meses que esta podía ser su última etapa, no solo en el en el Real Madrid, sino en su carrera, y que podría retirarse en julio.

Es por esto que ya empiezan a sonar nombres que podrían reemplazar a ‘Carletto’ en el banquillo merengue.

Estos son los nombres de los posibles técnicos del Real Madrid

El primero -y favorito- es Xabi Alonso. El español, ex jugador del Real Madrid, ha sido uno de los técnicos revelación desde que llevó al Bayer Leverkusen a coronarse campeón de la Bundesliga en Alemania y siempre ha estado en el radar ‘merengue’. Su visión del juego, su forma de plantear partidos y su pasado como ‘madridista’ lo convierten en el preferido para tomar el trabajo.

Otro de los nombres es el de Zinedine Zidane. El francés no ha entrenado a ningún equipo desde que ganó tres Champions League consecutivas siendo director técnico del Real Madrid y podría ser el momento para regresar. En el club nadie duda del respeto que genera y sería una inyección motivacional para muchos jugadores que crecieron con su leyenda.

El tercero y no menos importante es Raúl González. Un ícono del Real Madrid, quien actualmente dirige las divisiones menores y que destaca con su trabajo constante queriendo ayudar a mejorar a los jóvenes. Ascender al ex jugador a dirigir el primer equipo funcionaría como acto simbólico y, al igual que Zidane, serviría como líder al que muchos jugador.

Por ahora el Real Madrid debe afrontar las dos jornadas que quedan de Champions League buscando la clasificación y mantener el liderato de La Liga donde le lleva siete puntos de ventaja al Barcelona y dos al Atlético de Madrid. En junio habrá que buscar quién maneje el barco, porque Ancelotti parece estar navegando en otro rumbo.

Por: LuisCa Guerrero