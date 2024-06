El ‘Pibe’ Valderrama explotó y arremetió contra Kylian Mbappé: «habla mucho, me calentó»

Archivado en: •

El ‘Pibe’ Valderrama es uno de los jugadores más históricos en el fútbol colombiano. Gracias a su talento, y a su reconocido afro amarillo, para muchos a nivel mundial, Valderrama es un auténtico icono del fútbol.

Esto, al igual que su éxito en las canchas, ha causado que Valderrama sea una voz autorizada a la hora de hablar del balompié colombiano y mundial.

Gracias a su personalidad, el ‘Pibe’ ha dejado varios momentos recordados para la historia, tanto en la cancha, como detrás de los micrófonos.

Durante las últimas horas, Valderrama volvió a dejar un momento curioso, el cual ha generado varias controversias en redes sociales.

Esto se presentó luego de que el ‘Pibe’ diera su opinión sobre Mbappé, y algunas frases dejadas por el astro francés respecto al nivel del fútbol sudamericano.

Antes del inicio de este mes de junio lleno de fútbol, Kylian Mbappé habló sobre la dificultad que le presentaba la Eurocopa. El delantero expresó incluso que para él este torneo resultaba más complicado que el Mundial, el cual ya conquistó en el año 2018.

Los dichos del francés generaron cierto resquemor para el fútbol sudamericano, al sentir que estaba despreciando al continente una vez más. Esta no es la primera vez que sucede este tipo de polémicas con este jugador.

El nuevo fichaje del Real Madrid, antes del Mundial de Qatar explicó que veía grandes diferencias entre el fútbol de Sudamérica y el de Europa.

En aquella ocasión algunos lo dejaron pasar por alto, sin embargo, esta vez, Valderrama prefirió responder.

A través de un video que se hizo viral en las últimas horas, se puede ver como el ‘Pibe’ Valderrama se mostró furioso ante estas declaraciones de Mbappé:

«Mbappé habla mucho (…) La otra vez dijo lo mismo de Sudamérica, que venga a jugar (…) ¿Y quién salió campeón? ¿Cuántos campeones son de Sudamérica? No metan a Mbappé aquí. Me calentó porque es que habla mucho Mbappé» dijo Valderrama.

“Mbappe habla mucho, Mbappe no ha venido a jugar a Sudamérica entonces que no hable. Yo puedo hablar de Europa y Sudamérica porque yo jugué en Europa y jugué en Sudamérica, pero él no puede hablar de eso” – Carlos Valderrama 🇨🇴 pic.twitter.com/00Xm0WtHHL

