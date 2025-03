«¡Por favor que no gane Emilia Pérez!» y más memes que dejó la gala de los Premios Oscar 2025

Los Premios Oscar es una de las galas más grandes del cine. Famosos y expertos de esta industria se reúnen año tras año, con el objetivo de resaltar y conmemorar lo ocurrido año tras año dentro de este evento.

De manera particular, este año la ceremonia fue sumamente polémica, en especial por las controversias que protagonizaron algunos actores, y la entrega de algunos premios.

Del mismo modo, como es usual, la gala de premiación dejó grandes sorpresas, como lo fue incluso la presencia de la leyenda del rock, Mick Jagger.

Más noticias: La rareza de las nominadas a mejor película en los Premios Oscar; ¿es adrede?

Sin embargo, como es usual con este tipo de eventos, los Premios Oscar brindaron una gran cantidad de memes, y aquí les mostramos los mejores.

La previa de los Premios Oscar en este 2025 tuvo varias polémicas inesperadas. Grandes actores dijeron presente como es usual.

Sin embargo, una de las peculiaridades que tuvo lugar en esta ceremonia, fue la presencia de Emilia Pérez, una de las películas más polémicas de los últimos años.

Más noticias: Un paisa en los premios Óscar: editorial Juan Kiss

Este ‘film’ generó gran molestia en la comunidad del cine, por la mala calidad de algunas actuaciones, según expertos, pero, también por su curiosa trama.

Muchos mexicanos se mostraron ofendidos por la forma en la que esta película abordaba temáticas tan complejas a la ligera, e incluso de manera jocosa.

De hecho, esta polémica se incrementó luego de que se diera a conocer que Karla Sofía Gascón, una de las actrices presentes en dicha película, tenía algunos posts controversiales en su cuenta de X.

Las publicaciones antiguas de la actriz llevaron a que muchos la tacharan de xenófoba o incluso racista, por lo que su favoritismo en algunas categorías se vio ampliamente disminuido.

A pesar de todo esto, Emilia Pérez contó con una gran cantidad de nominaciones, aunque, la mayoría de memes en redes sociales presentaban a usuarios pidiendo que no se llevaran ningún galardón.

Dentro de este show también muchos internautas se vieron sorprendidos por la ausencia de Demi Moore entre las ganadoras, quien brilló con su interpretación en ‘La Sustancia’.

De igual forma, los memes aprovecharon para resaltar algunos de los momentos más destacados de dicha ceremonia.

fans de Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, I’m Still Here, Nickel Boys, The Substance y Wicked rezando para que Emilia Pérez no gane nada #Oscars #Oscars2025 pic.twitter.com/1AKSbZ2iTd