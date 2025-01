En un comunicado emitido por el fiscal se declara que: “hemos determinado que los alegatos de violencia doméstica están fuera del estatuto de limitaciones y no podemos comprobar los cargos de abuso sexual más allá de la duda razonable”.

Esto significa que las acusaciones contra Manson ya eran demasiado antiguas y la evidencia presentada hasta el momento no era suficiente para acusar al cantante; igualmente el comunicado de la Fiscalía continúa diciendo.

“Reconocemos y aplaudimos el coraje y la resiliencia de las mujeres que decidieron salir, reportar y compartir sus experiencias y les agradecemos por su cooperación y paciencia con la investigación. Aunque no pudimos presentar cargos en esta materia, reconocemos que la demanda de las mujeres involucradas ha ayudado a llamar la atención sobre los retos que enfrentan los sobrevivientes de abuso doméstico y abuso sexual”, manifestó el fiscal.

“(…) Sabíamos que el estatuto de limitaciones sería una barrera, razón por la que creamos el “Phoenix Act”, para que otras víctimas no deban experimentar este resultado. Desafortunadamente el “Phoenix Act” no puede ayudar los casos que han ocurrido antes de su aprobación, pero espero que esto ponga una luz frente al porque es tan importante abogar por mejores leyes. La evidencia de crímenes violentos no debería tener fecha de expiración…”, expresaron las presuntas víctimas.