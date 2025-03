Listado de celulares en los que va a dejar de funcionar WhatsApp desde abril del 2025

WhatsApp se convirtió en una de las aplicaciones más usadas por cientos de personas en el mundo, quienes la usan para poder comunicarse con sus amigos o familiares, sin importar donde se encuentren. Por eso, todos los días se presentan novedades que tendría la app, con el fin de facilitar la vida de sus usuarios y hacerla un poco más acogedora.

Para esto, necesita que los dispositivos móviles en donde se descargue, tengan la suficiente capacidad para que esta funcione sin problema y pueda actualizarse constantemente, presentando a los usuarios las últimas novedades.

Por eso, en los últimos días, se dio a conocer el listado oficial de dispositivos Android y iOS, en los que no va a funcionar más la aplicación y que deberán guardar toda la información que tenga en su celular, con el fin de no perder datos de valor. En el listado, se encuentran varios Iphones y algunos dispositivos de otras marcas que no cumplen con lo necesario para que la aplicación funcione sin problema.

Telefonos en los que va a dejar de funcionar WhastApp en abril del 2025

En el caso de los dispositivos de iOS, la aplicación va a dejar de funcionar en los siguientes celulares:

iPhone 6 y 6 plus

iPhone 5S

iPhone 5 y 5C

iPhone 4 y 4S

iPhone 3GS

iPhone 3

iPhone primera generación

Para el caso de los dispositivos Android, aquellos en donde no van a funcionar serán los siguientes:

Samgung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Note 2

Motorola G

Motorola G1

Motorola E

LG Optimus G

LG Nexus 4

LG G2 Mini

Además, así como en estos dispositivos, también en algunas tablets no podrá funcionar más la app, debido al sistema operativo que manejan. De hecho, se dice que no podría soportar el tamaño de la aplicación de mensajería con todas sus novedades y esto le traería múltiples fallas en su celular.

Así como esta, hay otras aplicaciones que podrían de funcionar en su celular, en caso de que usted use algunos de los mencionados anteriormente, por lo que deberá buscar nuevas opciones si quiere seguir utilizando su dispositivo móvil sin problema. Pues algunas apps de la misma casa, Meta, como Facebook, Instagram y Theards, también tendrían fallos y no se podrían actualizar con normalidad en caso de que cuente con un sistema operativo antiguo.