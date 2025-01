Linkin Park sorprendió al lanzar un nuevo álbum; muestra todo el talento de Emily Armstrong

Linkin Park estremeció la escena musical nuevamente durante este 24 de enero. Luego de una larga espera, la banda lanzó su primer álbum en 7 años, pero, incluso ya habría salido el segundo estreno de la agrupación.

Esta banda ha logrado una gran cantidad de éxito a partir de su regreso, en especial, gracias al talento que posee Emily Armstrong, su nueva vocalista.

Más noticias: Brad Delson, guitarrista de Linkin Park reveló porque no toca en vivo con la banda

En este caso, el nuevo lanzamiento de Linkin Park sorprendió a sus fanáticos, no solo por lo inesperado, sino también por la potencia vocal que muestra Emily Armstrong.

El lanzamiento inesperado de Linkin Park

Particularmente, durante el pasado mes de noviembre hubo 2 eventos resaltantes desde el regreso de Linkin Park. El primero de ellos fue su concierto en Colombia, mientras que también destacó su nuevo álbum ‘From Zero’.

Este álbum fue de los más exitosos del rock en 2024, gracias a la fuerza del regreso de Linkin Park, y los toques del antiguo nu metal que volvió a mostrar la banda.

Para muchos este regreso fue una sorpresa, en especial por el hecho de que Linkin Park anunció a Emily Armstrong como nueva vocalista, y la ex-cantante de la banda Dead Sara no decepcionó.

Muchos esperaban que pasara una buena cantidad de tiempo hasta

Sin embargo, este viernes 24 de enero se presentó uno nuevo, como lo fue el ‘From Zero: Acapella’. Este proyecto permite escuchar la voz de Emily Armstrong en limpio, incluido, por supuesto, el grito de ‘Heavy Is The Crown’.

De hecho, una de las movidas por parte de la banda para promocionar este lanzamiento, fue mostrar a Armstrong mientras grababa ese grito.

See more

Este nuevo álbum muestra, sin dudas, todo el talento de Armstrong detrás de los micrófonos, como uno de los elementos claves en el regreso de esta banda.

Más noticias: Linkin Park lanzó ‘From Zero’, su primer álbum en 7 años; estas son sus canciones y letras

Es importante destacar que no es la primera vez que este grupo hace esto. La banda también posee versiones acapella de discos con Chester Bennington, como lo fueron ‘LIVING THINGS’ o ‘The Hunting Party’.

Finalmente, les recordamos que este será un 2025 movido para la agrupación, con numerosas presentaciones en el mundo, incluido su regreso a Colombia sobre el final del año.