La canción de los Beatles que era ‘perfecta’, según George Harrison, guitarrista de la banda

Los Beatles son una de las bandas más grandes e históricas de la música. Esta agrupación construyó un legado que aun décadas después de haberse separado sigue vigente y reconocible.

Esta banda que contó con el talento de músicos legendarios como Paul McCartney y John Lennon, logró momentos históricos del rock.

Sin embargo, tampoco se puede subestimar el aporte de Ringo Starr, y George Harrison, demás miembros de esta agrupación.

La canción perfecta de los Beatles, según George Harrison

De hecho, en esta ocasión les contaremos la historia de una canción que era de las preferidas de George Harrison en Los Beatles.

Este exBeatle fue guitarrista de la banda, y varios reconocen su talento como uno de los aportes más valiosos a la agrupación.

Lamentablemente Harrison falleció en el 2001, debido a un cáncer de pulmón. Aun así, Harrison dejó un legado enorme gracias a canciones como ‘All You Need Is Love’.

Justamente, para Harrison esta era la canción perfecta. Su lanzamiento fue en 1967, y aún a día de hoy es bastante recordada.

Según Harrison esta canción era ideal debido a su composición. El guitarrista resaltó que este éxito tenía un mensaje sencillo y perfecto para la ocasión.

Esto se debe a que la canción fue hecha para ‘Our World’, la primera transmisión multisatélite a nivel internacional.

Esta composición pasó a ser de las más reconocidas en la trayectoria de Los Beatles, en especial por su amplia fama.

La temática de esta canción concretamente es el amor en la humanidad, y el poder que puede llegar a tener este sentimiento sobre los seres humanos.

Este mensaje fue bastante reconocido en todo el mundo, especial por la forma en que llegó a los corazones de los fanáticos de la banda, e incluso de quienes no la escuchaban tan a menudo.

Sin dudas, ‘All You Need Is Love’ es una de las canciones más puras y sentimentales de Los Beatles, por lo que incluso aquellos que no son fans de esta agrupación de Liverpool, la consideran un éxito reconocido.

Lo cierto es que para George Harrison esta canción era perfecta, y por ende, tiene cierto brillo entre un catálogo de Los Beatles, en medio de la enorme cantidad de éxitos que compuso esta legendaria banda.