Kurt Cobain y sus dos álbumes británicos favoritos; no eran de los Beatles

Pese a que su carrera fue breve, su impacto fue duradero, y álbumes como Nevermind y In Utero dejaron una huella imborrable en la historia del rock. Kurt Cobain se convirtió en la voz de toda una generación y su música sigue resonando en millones de fanáticos alrededor del mundo.

Le puede interesar: Este es el disco que todos los amantes del rock deben escuchar, según Kurt Cobain

Aunque Kurt Cobain tuvo una mayor alineación con el grunge, el artista siempre destacó por ser un amplio admirador de otros géneros musicales, como el punk y el rock alternativo. De hecho, una de las bandas que más disfrutaba escuchar era a los Beatles. Sin embargo, sus álbumes favoritos no pertenecían al cuarteto de Liverpool, sino a otras bandas británicas menos conocidas.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱

Los dos álbumes británicos favoritos de Kurt Cobain

En una entrevista en 1992 con Melody Maker, Kurt Cobain reveló los discos que más lo habían influido, incluyendo dos producciones británicas que podrían considerarse como sus favoritas: Dying For It de The Vaselines y Colossal Youth de Young Marble Giants.

Sobre Dying For It, Cobain expresó su admiración por la banda liderada por Eugene Kelly y Frances McKee, y dijo que eran

Mire también: La canción de Nirvana que a Kurt Cobain le daba vergüenza tocar en vivo; era un clásico

De hecho, fue tal su gusto por esta agrupación que, Nirvana versionó varias canciones de The Vaselines, convirtiéndolas en grandes piezas de su repertorio.

Por otro lado, con Colossal Youth, el único álbum de Young Marble Giants, Kurt Cobain tuvo una experiencia totalmente diferente.

“Esta música te relaja, es totalmente atmosférica”, comentó. Descubrió este disco en la radio mientras vivía en Olympia, un año antes de que Nirvana lanzara su álbum debut Bleach.