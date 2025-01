Iron Maiden anunció sorpresas para próximo tour mundial: «haremos cosas que nunca hemos hecho»

Iron Maiden es una de las bandas más grandes en la historia del rock. A pesar de sus largos años de trayectoria, esta agrupación sigue siendo protagonista en la industria, con una gran cantidad de éxitos.

Durante el 2024, esta banda se presentó en Colombia, donde puso a vibrar al público, con su energía y presencia sobre los escenarios, en lo que fue sin dudas, uno de los mejores conciertos del año.

Particularmente, esta banda sorprendió a sus fanáticos, no solo con su show, sino también con el anuncio de que estarían de regreso en el país para 2026.

En el último tiempo, Iron Maiden ha recibido una gran cantidad de apoyo por parte de sus fanáticos. La banda de Bruce Dickinson y compañía ha generado grandes emociones con sus lanzamientos y tours.

Iron Maiden anunció sorpresas para su próximo tour mundial

El 2025 y el próximo 2026 no serán la excepción. Esta banda se prepara para su nuevo tour, el cual llevará el nombre de ‘Run For Your Lives’.

Esta gira será la conmemoración de los 50 años de trayectoria de la agrupación, por lo que se preparan conciertos de gran calidad.

Justo así lo mencionó Bruce Dickinson en un video de despedida al 2024, donde aseguró que la banda prepara grandes sorpresas para este tour de celebración.

En dicho video, el vocalista aseguró estar muy emocionado, en especial porque harán «cosas que nunca han hecho» y presentarán un setlist con grandes novedades.

Del mismo modo, Dickinson aseguró que este tour se extenderá hasta 2026, cuando visiten nuevos territorios, entre los que se rumora que estaría Colombia nuevamente.

Las ciudades que visitará Iron Maiden en 2025

Hasta el momento, para este 2025, Iron Maiden anunció las siguientes fechas:

Budapest – Hungría – 27 y 28 de mayo

Praga – República Checa – 31 de mayo

Bratislava – Eslovaquia – 1 de junio

Trondheim – Noruega – 5 de junio

Stavanger – Noruega – 7 de junio

Copenhague – Dinamarca – 9 de junio

Estocolmo – Suecia – 12 y 13 de junio

Helsinki – Finlandia – 16 de junio

Dessel – Bélgica – 19 de junio

Birmingham – Inglaterra – 21 de junio

Manchester – Inglaterra – 22 de junio

Malahide – Irlanda – 25 de junio

Londres – Inglaterra – 28 de junio

Glasgow – Escocia – 30 de junio

Belfort – Francia – 3 de julio

Madrid – España – 5 de julio

Lisboa – Portugal – 6 d ejulio

Zurich – Suiza – 9 de julio

Gelsenkirchen – Alemania – 11 de julio

Padua – Italia – 13 de julio

Bremen – Alemania – 15 de julio

Viena – Austria – 17 de julio

Nanterre – Francia – 19 y 20 de julio

Arnhem – Países Bajos – 23 de julio

Frankfurt – Alemania – 25 de julio

Stuttgart – Alemania – 26 de julio

Berlín – Alemania – 29 y 30 de julio

Varsovia – Polonia – 2 de agosto