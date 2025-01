Fall Out Boy confirma show en Brasil ¿cuál es la posibilidad de que vengan a Colombia?

Fall Out Boy estará con Good Charlotee, Yellowcard y Story Of The Year en Brasil en el ‘I Wanna Be Tour‘. Muchos fanáticos quedaron emocionados con el cartel y se preguntan cuáles son las posibilidades de que vengan a Colombia.

Con la confirmación de sus fechas el 23 de agosto en Curitiba en el estadio Couto Pereira y el 30 de agosto en el Allianz Parque de Sao Paulo. El ‘I Wanna Be Tour‘ tendrá su segunda edición en el país con Carioca. Vale la pena recordar que el año pasado tuvo a grandes bandas protagonista como Simple Plan, A Day To Remember, All American Rejects, The Used, All Time Low, Asking Alexandria, entre otros. Estas últimas tres bandas las tuvimos en Colombia en el Glory Dayz en compañía de Simple Plan y el rock nacional de Todo Niño Paga.

Ahora para este 2025, se tendrá el gran regreso de Fall Out Boy a la región, salen de gira nuevamente con la presentación en vivo de su más reciente álbum ‘So Much (For) Stardust’. Comenzó en México el año pasado y cantaron varios de sus éxitos como ‘Centuries’, ‘Uma Thurman’, ‘Thnks fr th Mmrs’, ‘Dance Dance’ y muchos más.

Por su lado, Good Charlotte es otra de las grandes bandas que vuelve a rodar por todo el mundo con los hermanos Madden a la cabeza para recordar las grandes canciones que marcaron nuestra infancia, como ‘I Just Wanna Live’, ‘The Anthem’ o ‘Lifestyle of the Rich & Famous’.

Yellowcard vienen presentando su nuevo trabajo discográfico llamado ‘A Hopeful Sign’. Además ya salieron anteriormente de gira para celebrar 20 años de su álbum más exitoso ‘Ocean Avenue’ y el 2026 celebrarán también el vigésimo aniversario del ‘Lights And Sounds’.

Otras bandas confirmadas son Story Of The Year, Forfun, Dead Fish, Fresno, The Maine y The Veronicas. Gloria, Neck Deep, Fake Number entre las más reconocidas para seguir recordando nuestra época emo. Así como lo comentó Caio Jacob, vicepresidente de Global Touring & Festivals:

«I Wanna Be Tour’ se ha convertido en una comunidad muy fuerte, el público se ha apegado a la identidad visual y a la propuesta del evento y estamos preparando una segunda edición aún más especial», dijo.

Esperamos que tanto Fall Out Boy como Good Charlotte tengan la oportunidad de visitar nuestro país, ya sea en presentaciones en solitario o seguir construyendo el festival Glory Dayz que fue un éxito el 13 de marzo de 2024 en el Movistar Arena de Bogotá.