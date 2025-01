Ni ‘Super Mario’, ni ‘ Grand Theft Auto’: este es el mejor videojuego de la historia

A la hora de jugar a un videojuego, es probable que hayan ciertos gustos a seguir. Dentro del universo del ‘gaming’ son cada vez más las posibilidades que se encuentran, y que se han expandido con los años.

Concretamente, a lo largo de la historia han existido miles de videojuegos, los cuales han llegado a ser un éxito, mientras que otros han quedado en un segundo plano.

Sin embargo, en este caso les hablaremos sobre un videojuego que fue seleccionado como el mejor en la historia de esta industria.

¿Cuál es el mejor videojuego de la historia?

Recientemente, Rolling Stone, una de las revistas más reconocidas de la historia, realizó un listado que resaltó a la industria del ‘gaming’.

Allí fue realizado un listado de los 50 mejores videojuegos de la historia, a partir de varios elementos a analizar.

En dicha lista se pudo ver una amplia amalgama de títulos tanto clásicos, como actuales, los cuales con el tiempo han llegado a ser juegos sumamente aclamados.

A la hora de pensar en el mejor videojuego de la historia,

Se trata de una temática muy subjetiva, la cual incluso puede variar según la experiencia de cada usuario con ciertos videojuegos.

Aun así, desde Rolling Stone optaron por elegir a uno como el máximo ganador de esta categoría.

El elegido por esta revista se trató de, nada más y nada menos que, ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’.

Este juego de 2017 fue todo un éxito revolucionario en la industria. Dicho título obtuvo el premio de Juego del Año para aquel entonces, por encima de otros grandes videojuegos como ‘Horizon Zero Down’.

De manera concreta, Rolling Stone destaca que este videojuego es la definición perfecta de reinvención. Allí se destaca su temática, su estilo, y sobre todo, la experiencia que le brinda al usuario, y al fanático de Zelda.

Finalmente el Top 10 de esta lista se presentó de la siguiente manera:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Tetris Grand Theft Auto V Super Mario World The Last of Us Half-Life 2 Metal Gear Solid Final Fantasy VII The Elder Scrolls V: Skyrim Super Metroid