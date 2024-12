The Game Awards anunció el ganador a mejor videojuego del año 2024; así puede disfrutarlo

Un nuevo videojuego fue premiado en este 2024. The Game Awards anunció el título que se llevó el galardón al ‘Game Of The Year’ de este año, en una noticia que sorprendió a varios amantes del ‘gaming’.

En las últimas horas, se llevó la entrega de los premios más importantes en la industria del ‘gaming‘, en una gala donde varios títulos y desarrolladores fueron premiados gracias a sus lanzamientos y éxitos del 2024.

Particularmente, hubo varias categorías destacadas, sin embargo, la más esperada fue, sin dudas, la de mejor videojuego del año.

Este fue el mejor videojuego del año 2024

Concretamente, para esta categoría habían varios videojuegos destacados del 2024. Durante este año hubo una gran cantidad de lanzamientos en la industria que resaltaron en el mundo.

Es importante destacar, por supuesto, a los juegos anuales, como lo son el FC25, o el NBA2K25.

Sin embargo, hay otros videojuegos que incluso fueron esperados por varios años en esta industria.

Los nominados este 2024 a esta categoría fueron los siguientes:

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Particularmente, hubo varios nombres destacados y apoyados por los amantes de los videojuegos. Entre ellos estuvo claramente ‘Black Myth: Wukong’ o una nueva entrega del exitoso Elden Ring.

Sin embargo, sorprendentemente para varios, el ganador fue el Astro Bot, un videojuego exclusivo de PlayStation.

Este título fue lanzado en septiembre de este año, siendo uno de los más esperados, en especial por la forma en que aprovecha los recursos que posee la PlayStation 5 como consola.

Una de las particularidades es que este juego celebra los 30 años de PlayStation como organización, y completa una trilogía de la saga Astro Bot.

El ‘Astro Bot’ trata de un título de plataformas, en el que el jugador puede manejar a un robot sumamente interactivo.

En caso de que quiera disfrutarlo, puede encontrarlo en la PlayStation Store, a un valor de aproximadamente 250.000 pesos colombianos.

Los anteriores ganadores del mejor videojuego del año

De esta manera, el Astro Bot entra a un salón destacado en la historia de los videojuegos, entre los cuales destacan otros ganadores de años anteriores, los cuales les dejamos a continuación: